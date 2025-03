Narkotyki w majtkach i słoiku. 19-letni pseudokibic z Gdańska zatrzymany

Spis treści

Narkotyki w majtkach

Młody diler z Gdańska został przyłapany na gorącym uczynku przez policjantów z Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. 19-latek jechał mercedesem ulicami miasta, gdy został zatrzymany do rutynowej kontroli drogowej. To, co policjanci odkryli podczas przeszukania, wprawiło ich w osłupienie. Mężczyzna w majtkach miał woreczek strunowy z jasnymi kryształami. Jak sam oświadczył, była to znaczna ilość mefedronu.

Przeszukanie mieszkania pseudokibica z Gdańska

W mieszkaniu 19-latka policjanci znaleźli kolejne narkotyki, ukryte w słoiku, woreczkach strunowych i plastikowych pojemnikach.

- Łącznie zabezpieczono ponad 310 gramów substancji. Wstępne badania wykazały, że mężczyzna posiadał marihuanę, 3 CMC, ketaminę, MDMA i kokainę. Usłyszał zarzut z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, za który grozi mu kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności - czytamy w komunikacie KWP w Gdańsku.

Akcja policji w Gdańsku. Najważniejsze informacje:

Zatrzymano 19-letniego pseudokibica z Gdańska

Miał przy sobie i w mieszkaniu znaczne ilości narkotyków

Grozi mu do 10 lat więzienia

