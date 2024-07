Nauka strzelania w szkołach obowiązkowa od września! Zacznie się już od podstawówki

Od września obowiązkowa nauka strzelania w szkołach ponadpodstawowych. Już w ostatniej klasie podstawówki dzieci poznają zasady składania broni

Czy dzieci w szkołach powinny uczyć się strzelania? Zdania w tej kwestii są podzielone, ale wygląda na to, że teraz nie będzie wyjścia i takie lekcje będą obowiązkowe. Już od września wszyscy uczniowie w szkołach ponadpodstawowych będą uczyć się strzelania z broni, a ci z ostatnich klas podstawówek mają poznać zasady składania i rozkładania broni - podało RadioZET.pl. Jak dowiedziało się w Ministerstwie Edukacji Narodowej, urzędnicy nie zmienią w tej kwestii przepisów wprowadzonych przez poprzedniego ministra edukacji Przemysława Czarnka. Nastolatki z liceów czy techników mają przejść szkolenie strzeleckie, by nauczyć się używać broni: „kulowej, pneumatycznej, repliki broni strzeleckiej (ASG), strzelnic wirtualnych albo laserowych”.

W ramach programu „Strzelnica w powiecie” do roku 2023 r. powstało 315 strzelnic, w większości wirtualnych

Te przepisy zostały wprowadzone w 2022 roku, przy czym tym szkołom, które nie miały dostępu do żadnej strzelnicy, dano dwa lata na przygotowanie się do nowych wymogów. Nic się nie zmieniło w prawie, więc wygląda na to, że placówki oświatowe będą musiały organizować lekcje strzelania. Tymczasem wobec zmiany władzy w Polsce część dyrektorów według Radia Zet po cichu liczyła na odwołanie obowiązku nauki strzelania. Nic takiego się jednak nie stało. „Obecnie nie są planowane w MEN zmiany w przedmiotowym zakresie” – podał Wydział Informacyjno-Prasowy MEN. W ramach programu „Strzelnica w powiecie” do roku 2023 r. powstało 315 strzelnic, w większości wirtualnych.

