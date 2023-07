Potworna tragedia

Nie było ich w domu. Gdy wrócili, ich 16-letni syn i dwie inne osoby już nie żyły

Prokuratura wyjaśnia, co doprowadziło do śmiertelnego wypadku pod Sztumem, w którym zginęli 16-latek i dwóch mężczyzn w wieku po 22 lata. Kierującym mini coopera była najmłodsza z ofiar. Jak wynika ze wstępnych ustaleń śledczych, chłopak wziął kluczyki do samochodu pod nieobecność swoich rodziców i uderzył w drzewo. On i pasażerowie zginęli na miejscu.