Nie każdy fotel jest dobry. Oto miejsca w samolocie, które potrafią zepsuć podróż

Wybór miejsca w samolocie ma kluczowe znaczenie dla komfortu podróży.

Eksperci odradzają zajmowanie miejsc z tyłu samolotu ze względu na hałas, bliskość toalet i silniejsze odczuwanie turbulencji.

Chcesz dowiedzieć się, gdzie usiąść, aby lot był spokojniejszy i bardziej komfortowy?

Gdzie nie siadać w samolocie? Eksperci doradzają

Podróże samolotem od lat cieszą się ogromną popularnością – to najszybszy i najwygodniejszy sposób, by dotrzeć nawet na drugi koniec świata. Coraz więcej osób wybiera właśnie ten środek transportu nie tylko podczas wakacyjnych wyjazdów, ale też krótkich city breaków czy podróży służbowych. Linie lotnicze oferują coraz więcej połączeń, a tanie bilety sprawiają, że latanie stało się dostępne niemal dla każdego. Jednak nawet w chmurach liczy się komfort, a ten w dużej mierze zależy od tego, gdzie usiądziemy. Eksperci przekonują, że wybór miejsca w samolocie ma ogromne znaczenie dla samopoczucia i jakości całego lotu.

Tył samolotu – najgorszy wybór dla wrażliwych na turbulencje

Nicholas Smith, dyrektor ds. cyfrowych w firmie turystycznej Thomas Cook, ostrzega, że tylna część samolotu to miejsce, gdzie turbulencje odczuwa się najmocniej, lecz to niejedyny minus tej lokalizacji.

Miejsca całkiem z tyłu są zazwyczaj mniej pożądane. Znajdują się blisko kuchni pokładowej i toalet, obsługa może być wolniejsza, wybór posiłków ograniczony, a to także miejsce, gdzie ruch podczas turbulencji odczuwa się najsilniej - wyjaśniał Nicholas Smith, cytuje portal turystyka.wp.pl.

Dodatkowo mówi się, że tył samolotu jest głośniejszy, więc osoby, które chcą odpocząć w ciszy, mogą nie czuć się tam komfortowo. Zdarza się również, że w tylnej części maszyny jest mniej miejsca na schowanie bagażu, tym samym pasażerowie muszą szukać wolnej przestrzeni z dala od przydzielonego siedzenia.

Gdzie usiąść w samolocie? Tu podróż będzie spokojniejsza

Jeśli chcesz uniknąć hałasu, kolejek do toalety i problemów z bagażem - tak jak wspominaliśmy - omijaj ostatnie rzędy samolotu. Najbardziej komfortowe loty zapewniają miejsca w przedniej części maszyny oraz te położone nad skrzydłami, bowiem tam turbulencje są słabsze, hałas mniejszy, a podróż znacznie przyjemniejsza.