Płacą nawet 45 tys. zł za przeprowadzkę! Nowy program ma uratować wyspę przed wyludnieniem

2025-10-09

Słońce przez większą część roku, turkusowe morze i spokój z dala od zgiełku. A do tego pieniądze za samą przeprowadzkę. Włosi wpadli na pomysł, który brzmi jak marzenie, bowiem zapłacą każdemu, kto zechce zamieszkać na Sardynii. Jesteście chętni?

  • Władze Sardynii walczą z wyludnieniem, oferując pieniądze za przeprowadzkę na wyspę.
  • Można otrzymać do 15 000 euro na dom, do 20 000 euro na biznes i wsparcie na dzieci.
  • Łącznie to ponad 45 000 euro. Czy te zachęty uratują malowniczą wyspę?

Zamieszkaj w raju i jeszcze na tym zarób

Jak podaje portal wpolsce24.tv, władze Sardynii walczą z wyludnieniem wyspy i oferują dziesiątki tysięcy euro tym, którzy zdecydują się tam przeprowadzić, kupić dom, założyć biznes i mieć dzieci. Z pewnością dla wielu może być to zaskoczenie, bo przecież Sardynia to jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie, z turkusową wodą, surowymi górami i niepowtarzalnym klimatem, jednak niestety wyspa coraz bardziej pustoszeje. 

W ciągu ostatnich 30 lat liczba mieszkańców spadła z 1,64 mln do 1,57 mln, a połowa populacji skupia się dziś w zaledwie dwóch największych miastach. W małych miasteczkach życie praktycznie zamarło.W Baradili, najmniejszej gminie Włoch, mieszka zaledwie 76 osób. Średni wskaźnik dzietności na wyspie wynosi 0,91 i jest to najniższy wynik nie tylko we Włoszech, ale i jeden z najgorszych w całej Europie.

Włoski plan ratunkowy: dopłaty dla osadników

Chcąc zatrzymać trend wymierania wielu miejscowości na wyspie, władze regionu wprowadziły programy finansowe, które mają zachęcić ludzi do zamieszkania w sardyńskich wsiach i miasteczkach. Nowi mieszkańcy mogą liczyć na kilka różnych form wsparcia, które można ze sobą łączyć. Oto, co oferuje Sardynia:

  • do 15 000 euro – na zakup lub remont domu w miejscowości liczącej poniżej 3 tys. mieszkańców,
  • do 20 000 euro – dla osób, które zdecydują się otworzyć lokalny biznes i stworzyć miejsca pracy,
  • 600 euro miesięcznie – dla rodziców pierwszego dziecka (aż do 5. roku życia),
  • 400 euro miesięcznie – na każde kolejne dziecko (również do 5. roku życia).

Łącznie rodzina, która zdecyduje się osiąść na wyspie, może więc otrzymać nawet ponad 45 000 euro wsparcia – nie licząc ulg podatkowych i lokalnych zachęt. Jak myślicie, czy znajdą się chętni?

