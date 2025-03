Nie żyje symbol gdańskiego zoo, tygrys Dominik. "Był ulubieńcem pracowników"

Poszukują Polaków do pracy. Prawie 15 tysięcy złotych pensji i mieszkanie

Dominik trafił do Gdańska w 2006 roku razem ze swoją siostrą Magdą. Przez lata byli nierozłącznym duetem, dzieląc wspólne chwile i terytorium. Niestety, dwa lata temu Magda odeszła, a jej strata była dla Dominika trudnym przeżyciem. Jednak nie został sam – przez całe życie towarzyszył mu jego opiekun Damian, który nie tylko dbał o jego potrzeby, ale także stał się dla niego przyjacielem.

W ostatnim czasie stan zdrowia tygrysa znacznie się pogorszył. Po długiej walce i obserwacji podjęto trudną decyzję o eutanazji, aby oszczędzić mu cierpienia.

- Był ulubieńcem pracowników, dumnym strażnikiem swojego terytorium, a jednocześnie wrażliwą duszą, która nawiązała wyjątkową więź z tymi, którzy go otaczali - przekazało gdańskie zoo.

Teraz Dominik dołączył do swojej siostry. Jego obecność pozostawiła ślad nie tylko wśród pracowników zoo, ale także w sercach wszystkich, którzy mieli okazję go zobaczyć. Jego duch na zawsze pozostanie częścią gdańskiego zoo – w szumie drzew, cichych zakątkach wybiegu i wspomnieniach tych, którzy go pokochali.

