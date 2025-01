To ogromna kasa!

Inwazja czyha przy granicy naszego kraju. Mięsożerne glisty mogą pojawić się w Polsce!

Już w poprzednich latach pojawiały się informacje, iż mięsożerne glisty, a dokładnie płazińce caenoplana variegata dotarły do Europy, choć pochodzą z odległej Australii. Po raz pierwszy w Europie pojawiły się w Wielkiej Brytanii, a następnie zawitały do Holandii i naszego bliskiego sąsiada, czyli do Niemiec. Niestety takie informacje nie przepowiadają nic dobrego, bowiem owe pasożyty mogą być szkodliwe dla całego ekosystemu. Okazuje się, że glisty są mięsożerne i żywią się m.in. dżdżownicami, które odgrywają przecież bardzo istotną rolę dla zdrowia gleby.

Na dodatek glist nie da się łatwo zlikwidować, ponieważ są wyjątkowo odporne - nawet gdy przetniemy robaka na pół, powstaną z niego dwa osobne organizmy. Co więc można zrobić? Na ten moment według badaczy możemy jedynie edukować się w tym temacie oraz ograniczyć import egzotycznych roślin, z którymi prawdopodobnie przywędrowały do Europy płaźnice.

Płazińce Caenoplana variegata - jak wyglądają?

Płaźnice caenoplana variegata wyglądają na pierwszy rzut oka dość niepozornie, bowiem są małe - osiągają zaledwie 15 cm i przypominają poniekąd dżdżownice. Przyglądając się jednak osobnikom dokładniej, można zauważyć kilka cech charakterystycznych, w tym np. żółty pas na grzbiecie oraz toksyny w śluzie, które odstraszają drapieżniki.

