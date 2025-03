Straż miejska zapuka do mieszkań Polaków. Oni zapłacą kary

Wyłonił się z wody i powiększył Polskę! Nowy skrawek lądu na Pomorzu

W ostatnim czasie niemalże wszystkie media w Polsce mówią tylko o jednym - Polska staje się większa! Okazuje się, iż na Pomorzu z wody wyłonił się skrawek lądu, który sprawił, że nasze państwo "urosło". Cypel Mikoszewski, bowiem to o nim mowa ma ok. 100 metrów długości i znajduje się dokładnie w okolicach Mikoszewa w sąsiedztwie Mewiej Łachy - jednego z najcenniejszych rezerwatów przyrody w Polsce.

Cypel Mikoszewski powstał w wyniku działania prądów morskich, które niestrudzenie nanosiły piasek, formując ten niezwykły twór. Każdy przypływ i odpływ delikatnie zmienia jego kształt, tym samym jego dalsze losy są zagadką. Wystarczy jeden silniejszy sztorm, by morze zabrało to, co samo stworzyło.

Cypel Mikoszewski ma swój kod pocztowy

Owa atrakcja na Pomorzu wzbudza zainteresowanie wśród wielu osób. Nikt jednak nie spodziewał się, że nowy ląd przy Bałtyku otrzyma nawet swój kod pocztowy! Jak informuje Poczta Polska, 17 marca oficjalnie nadano mu kod 82-103, wpisując go na mapę Polski.

Natura powiększyła Polskę! Nowy cypel w Mikoszewie otrzymał kod pocztowy 82-103, a jego obsługą zajmuje się placówka w Stegnie (ul. Gdańska 30)" - napisali przedstawiciele Poczty Polskiej na profilu na Facebooku.

Jak dotrzeć na cypel w Mikoszewie?

Cypel Mikoszewski to bez wątpienia świetne miejsce na spacer. Jak więc dostać się na miejsce? Aby zobaczyć nowo powstały ląd, należy udać się w stronę wejścia numer 88 na plażę w Mikoszewie. Po przejściu kilku metrów waszym oczom ukaże się nowy skrawek ziemi.

