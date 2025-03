Spis treści

Miejscowość uzdrowiskowa wprowadza nowe zasady. Te osoby nie wjadą do centrum

Popularną wśród kuracjuszy miejscowością uzdrowiskową na północy Polski jest m.in. Sopot. Miasto co roku przyciąga do siebie mnóstwo odwiedzających, którzy doceniają klimat i urok nadmorskiej okolicy. Osoby, które od kwietnia 2025 roku mają w planach odwiedzić uzdrowisko, muszą jednak wiedzieć, że nie wszędzie zostaną wpuszczeni. Okazuje się bowiem, że od 1 kwietnia zacznie obowiązywać Strefa Ograniczonego Dostępu, czyli nowa inicjatywa mająca na celu ograniczenie ruchu samochodowego w centrum miasta.

Strefa Ograniczonego Dostępu w centrum Sopotu. Kto może wjechać?

Od 1 kwietnia 2025 roku w weekendy będzie obowiązywać Strefa Ograniczonego Dostępu, więc ruch samochodowy zostanie ograniczony na ulicach Pułaskiego, Bema, Fiszera i Sobieskiego (od ul. Bohaterów Monte Cassino do ul. Chopina). Wjazd będzie możliwy dla mieszkańców płacących podatki w Sopocie, którzy będa posiadać identyfikator wydany przez Zarząd Dróg i Zieleni.

Dostęp zachowają także: osoby z niepełnosprawnościami posiadające Kartę Parkingową, dojeżdżający na teren prywatnych posesji i garaży, taksówki, rowery, hulajnogi elektryczne oraz inne urządzenia transportu osobistego (UTO) - przekazano na stronie Zarządu Dróg i Zieleni, cytuje portal wiadomosci.radiozet.pl.

Jak zdobyć identyfikator do SOD?

Identyfikatory, dzięki którym będzie można wjechać na wspomniane wcześniej ulice mieszkańcy uzyskają online lub mogą udać się osobiście do siedziby Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie. Wyrobienie identyfikatora jest całkowicie bezpłatne, lecz należy pamiętać, by do składania wniosku zaopatrzyć się w dokument potwierdzający rozliczanie podatku dochodowego w Sopocie, ksero dowodu rejestracyjnego pojazdu i dokument potwierdzający prawo do władania pojazdem.

