Perseidy 2025. Noc spadających gwiazd już za chwilę

Perseidy to jeden z najbardziej znanych i najchętniej obserwowanych rojów meteorów, który co roku pojawia się na letnim niebie. Źródłem zjawiska jest kometa Swift–Tuttle, pozostawiająca na swojej orbicie chmurę drobnych cząstek pyłu. Gdy Ziemia w sierpniu przecina tę kosmiczną smugę, drobinki wpadają w atmosferę i spalają się, tworząc efektowne spadające gwiazdy. Kiedy jednak konkretnie warto wyjrzeć za okno i obserwować niebo?

Kiedy noc Perseidów 2025?

W 2025 roku maksimum aktywności Perseidów przypadnie w nocy z 12 na 13 sierpnia. W idealnych warunkach można zobaczyć nawet 100 meteorów na godzinę, jednak tym razem jasny Księżyc w fazie garbatego ubywającego znacząco ograniczy widoczność słabszych zjawisk. Mimo to, obserwatorzy mogą liczyć na kilkanaście wyjątkowo jasnych rozbłysków, tzw. bolidów, które bez trudu dostrzeżemy gołym okiem.

Perseidy - co to jest? Jak obserwować spadające gwiazdy?

Noc Perseidów 2025. Gdzie najelpiej oglądać spadające gwiazdy?

Chcąc w pełni nacieszyć się widokiem "spadających gwiazd", warto wybrać miejsce z dala od miejskich świateł i z szerokim widokiem na niebo. Najlepiej sprawdzą się obszary o minimalnym zanieczyszczeniu światłem, czyli np. wsie. Wspaniałe warunki oferują też plaże nad Bałtykiem – od Helu po Mierzeję Wiślaną.

Gdzie najlepiej widać Perseidy w Polsce?

Poniżej przedstawiamy zestawienie miejsc w Polsce, w których można liczyć na najlepsze warunki do obserwacji Perseidów - z dala od świateł miast i z szerokim widokiem na niebo: