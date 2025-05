Nowa jakość dla pacjentów. Oddziały neurologii i udarowy w Gdyni otwarte po remoncie [GALERIA]

Uroczyste otwarcie oddziałów z udziałem m.in. wicemarszałka Marcina Skwierawskiego odbyło się 30 kwietnia 2025 r.

W ciągu dziewięciu miesięcy przeprowadzono szereg prac modernizacyjnych. Przebudowano pomieszczenia Oddziałów neurologicznego i udarowego na trzecim piętrze Szpitala św. Wincentego à Paulo. Wymieniono m.in. instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną i ogrzewania, a także klimatyzację i wentylację. Dzięki remontowi oba oddziały dysponują 33 łóżkami, w tym siedmioma miejscami intensywnego nadzoru na Oddziale udarowym oraz jednym na Oddziale neurologicznym dla pacjentów w ostrej fazie udaru mózgu. W każdej sali chorych są łazienki.

To była bardzo potrzebna zmiana. Zwłaszcza, że na oddziały trafia coraz więcej pacjentów w chorobami neurozwyrodnieniowymi ośrodkowego układu nerwowego

– zaznaczył podczas otwarcia wicemarszałek Marcin Skwierawski.

Najważniejsze, jak podkreślał wicemarszałek Skwierawski, że dzięki modernizacji, sfinansowanej w dużej mierze z budżetu województwa pomorskiego, poprawiły się warunki socjalne zarówno dla pacjentów, jak i personelu.

Inwestycja kosztowała ponad 7,7 mln zł, z czego 7,5 mln zł to środki z budżetu województwa pomorskiego. Brakującą kwotę dołożyła spółka Szpitale Pomorskie.

Modernizacja oddziałów była konieczna. W wyniku remontu powstały m.in.: gabinety diagnostyczne, izolatka, śluzy, pokój lekarski, dyżurka, kuchnia oddziałowa, magazyny i pomieszczenia porządkowe. Ponadto, zakupiono nowoczesne wyposażenie i sprzęt medyczny m.in.: pompy żywieniowe do żywienia dojelitowego, ssaki elektryczne jezdne, wózki zabiegowe, mobilną wannę, centralę do kardiomonitorów, fotel do zmiany pozycji z siedzącej do stojącej, mobilny podnośnik, pompy infuzyjne oraz zestaw mebli.

Remont pozwolił również na lepsze dostosowanie oddziałów do rosnącej liczby pacjentów z chorobami neurozwyrodnieniowymi ośrodkowego układu nerwowego. Modernizacja Oddziału neurologii umożliwiła też jednodniową nieinwazyjną hospitalizację dla chorych na alzheimera czy parkinsona. W tym czasie wykonywana będzie szczegółowa diagnostyka pacjentów. Chodzi m.in. o: MRI, EEG, a także ocenę neuropsychologiczną.