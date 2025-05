i Autor: Stanislaw Bielski/REPORTER wakacyjne stragany

Niebywałe!

Nowy król straganów nad Bałtykiem. Turyści płacą krocie

Wyjazd nad Bałtyk to dla wielu nie tylko okazja do odpoczynku, ale również do zakupu pamiątek. Nadmorskie promenady pełne są straganów oferujących różnorodne upominki. W tym sezonie furorę już teraz robi nowa maskotka, która - co ciekawe - zdetronizowała popularną w poprzednich latach gęś Pipę. Turyści są w stanie zapłacić za nią olbrzymie sumy!