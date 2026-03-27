Nowy pies patrolowy w lęborskiej komendzie. Scooby ma już za sobą pierwsze udane akcje

Scooby i jego przewodnik zasilają szeregi policji w Lęborku

W lęborskiej komendzie od dawna służbę pełnią dwa wyszkolone psy – Hera, owczarek belgijski specjalizujący się w tropieniu, oraz Brek, owczarek niemiecki wykorzystywany w działaniach patrolowo-tropiących. Ich opiekunem jest mł. asp. Leszek Lewandowski. Ten doświadczony zespół ma na koncie wiele skutecznych akcji, w tym poszukiwania osób zaginionych.

- Na początku tego roku szeregi lęborskiej Policji zasilił nowy pies służbowy. To Scooby, młody owczarek belgijski. Przez ponad pięć miesięcy nowy pies i jego przewodnik st. post. Krzysztof Cichosz, szkolili się w działaniach patrolowo – tropiących w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Teraz tworzą zgrany i skuteczny duet - czytamy na stronie policji w Lęborku.

Mimo krótkiego stażu Scooby zdążył już zaznaczyć swoją obecność w służbie. Ma na koncie pierwsze udane działania i potwierdza, że posiada odpowiednie predyspozycje do pracy w policji.

Szkolenie i obowiązki psów policyjnych w lęborskiej komendzie

Psy służbowe stanowią niezwykle ważne wsparcie dla policjantów. Biorą udział m.in. w patrolach, poszukiwaniach zaginionych, zabezpieczaniu śladów przestępstw, a także w wykrywaniu narkotyków i materiałów wybuchowych. Ich przewodnicy sprawują nad nimi całodobową opiekę, co sprzyja budowaniu silnej relacji i wzajemnego zaufania.

- Aby efektywnie pełnić służbę wspólnie szkolą swoje umiejętności takie jak zwinność, sprawność fizyczna, reagowanie na komendy, obezwładnianie napastnika, współpraca i wzajemne zaufanie. W tym tygodniu lęborscy przewodnicy psów służbowych przeprowadzili zajęcia treningowe, które oprócz doskonalenia umiejętności, były połączone z elementami zabawy - dodają funkcjonariusze.

Regularne treningi są kluczowe nie tylko dla utrzymania formy fizycznej psów, ale również dla pogłębiania więzi z ich opiekunami i skuteczności wspólnych działań.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie