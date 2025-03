Autor:

Spis treści

Kiedy będzie dostępny nowy rozkład PKP IC?

Przewoźnik PKP IC co jakiś czas decyduje się na zmiany w rozkładzie jazdy, a ostatnia tego typu rewolucja miała miejsce 15 grudnia 2024 roku - Nowy rozkład jazdy pociągów 2024/25. Uwaga, zmiany we wszystkich województwach. Wraz z nadchodzącą wielkimi krokami wiosną także czeka nas ponowna korekta rozkładu jazdy PKP IC, która zacznie obowiązywać od 9 marca 2025 roku do połowy czerwca 2025 roku.

Nowy rozkład PKP 2025. Na wiosnę sporo zmian

Tak jak wspominaliśmy, wiosenna zmiana rozkładu PKP rozpocznie się 9 marca 2025 roku - co jednak konkretnie się zmieni? Okazuje się, że pasażerowie zauważą m.in. iż na niektórych trasach, głównie tych z Warszawy czas podróży będzie krótszy. Dodatkowo pojawią się nowe połączenia dla Trójmiasta i polskiej stolicy.

Nowy rozkład jazdy PKP IC 2025. Krótszy czas połączeń ucieszy pasażerów

Na szybszą jazdę liczyć mogą pasażerowie na trasie z Warszawy Centralnej do Wrocławia Głównego, bowiem tam od 8 kwietnia czas podróży skróci się do ok. 3 godzin i 29 minut! To jednak nie koniec! Na jeszcze kilku innych trasach pociągi pojadą o wiele szybciej. Zgodnie z informacjami podanymi na portalu europodroze.pl, zmiany nastąpią w następujących miastach:

Z Warszawy Centralnej do Łodzi Fabrycznej pociąg dojedzie w ok. 1 godzinę i 6 minut.

Z Warszawy Centralnej do Zakopanego EIC Tatry pokona całą trasę w ok. 4 godziny i 29 minut.

Z Warszawy Wschodniej do Przemyśla Głównego czas przejazdu pociągu IC San skróci się do ok. 3 godzin i 47 minut.

Wiosenna korekta rozkładu jazdy PKP 2025

Oczywiście pojawią się także nowe połączenia, które z pewnością ucieszą stałych pasażerów. Gdzie przewoźnik zdecydował się na dodanie kolejnych połączeń?

W galerii zdjęć poniżej znajdziecie listę nowych połączeń, która będzie obowiązywać od 9 marca 2025 roku.

