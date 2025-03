Kanalizacja była zapchana betonem! Kuriozum w Gdańsku

Nie, odpływ w toalecie to nie jest magiczny otwór, do którego można wrzucić cokolwiek i o tym zapomnieć. Czasem aż trudno uwierzyć, co ląduje w toalecie. Wóz ciśnieniowy w tym konkretnym przypadku nie dał rady.

- Konieczne było odkopanie przyłącza sanitarnego i wycięcie w rurze „okna”. Co zastaliśmy? Dosłownie zabetonowany kanał w 2/3 jego średnicy. Zaprawa cementowa, prawdopodobnie z remontu mieszkania, stwardniała kilka metrów za budynkiem. Prawdopodobnie, bo firma budowlana zaprzeczyła, by cokolwiek do sieci wyrzucała, a winą obarczyła „poprzedników”. Z kanału wyciągnęliśmy też puszki, styropian i gruz budowlany. Kanalizacja sanitarna to nie miejsce na odpady