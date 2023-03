O włos od tragedii. Mężczyzna wpadł do basenu portowego

Do zdarzenia doszło przed godziną 3:00. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który wpadł do basenu w gdyńskim porcie. Do zdarzenia doszło w rejonie pomnika Tadeusza Wendy. Pomoc wezwali załoganci jednostki należącej do Baltic Diving Solutions, którzy rzucili znajdującemu się w wodzie mężczyźnie koło ratunkowe. To właśnie dzięki niemu mężczyzna mógł utrzymać się na powierzchni w oczekiwaniu na przybycie służb.

Na miejsce przypłynęła łódź ratunkowa R-20 ze statku Kapitan Poinc. Mężczyzna został wyciągnięty z wody przez ratowników SAR i przekazany ratownikom medycznym. Jego stan określany jest jako dobry.

"Dobra koordynacja i właściwa postawa załogi statku należącego do Baltic Diving Solutions spowodowała ze natychmiast ustalono dokładne położenie osoby poszkodowanej i ekspresową ewakuacje. Tym razem udało się wydrzeć człowieka z rąk Neptuna" - napisał na Facebooku Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Uratowany mężczyzna miał sporo szczęścia, zwłaszcza że do zdarzenia doszło w późnych godzinach nocnych, gdy istniało zagrożenie, że nikt by nawet nie zauwazył, że ktoś wpadł do wody.

