Niepokoić może fakt, że do takich scen dochodzi w biały dzień. Policjanci z Gdańska informują "Super Express", że do bulwersujących zdarzeń doszło w lipcu 2022 r. na terenie leśnym w okolicy Wroniej Góry przy ul. Kolonia Przybyszewskiego. Od tej pory funkcjonariusze starają się złapać tego, który doprowadził dziewczynkę do innej czynności seksualnej, ale do tej pory ich działania nie przyniosły upragnionego przełomu. - Podczas pracy nad tą sprawą policjanci zabezpieczyli monitoring z wizerunkiem mężczyzny, który może mieć związek z tym zdarzeniem - czytamy w komunikacie KMP w Gdańsku.

Gdańsk. Rozpoznajesz tego mężczyznę? Powiadom policję

- Wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę lub mają informację mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości, lub miejsca pobytu, prosimy o kontakt z policjantami. Informacje można przekazać, dzwoniąc lub zgłaszając do najbliższej jednostki policji, a także wysyłając na adres poczty wds.gdansk@gd.policja.gov.pl - apelują stróże prawa. Zdjęcia poszukiwanego prezentujemy pod tekstem.

