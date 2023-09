Od początku roku szpiegował dla Rosji! Sprawdzał działania służb

Mieszkańcy dostali pilny alert. Woda była skażona od co najmniej kilku dni!

O sprawie szpiega, który przekazywał informacje Rosjanom informuje nas Grażyna Wawryniuk, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. - Uzyskane informacje mężczyzna przekazywał rosyjskiej służbie wywiadowczej. Jak ustalono, zatrzymany został nakłoniony do podjęcia działań szpiegowskich w Polsce. Zlecone przez rosyjską służbę zadania wykonywał co najmniej od stycznia 2023 roku - wyjaśnia prok. Wawryniuk. "Działalność" podejrzanego została przerwana w marcu. Mężczyzna z innego kraju trafił do aresztu.

Gdańsk: Szpiegował dla Rosji. Grozi mu 10 lat więzienia

Za zarzucane przestępstwa mężczyźnie grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Jest to kolejne postępowanie Wydziału do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Gdańsku dotyczące działalności na rzecz służby wywiadowczej Rosji, zakończone aktem oskarżenia - podsumowuje prokurator Wawryniuk. O sprawie mężczyzny, który przez lata mógł działać na terenie naszego kraju pisaliśmy w tym miejscu. Tego typu historie są bardzo niepokojące, m.in. ze względu na wojnę, która toczy się za naszą granicą.

