Ogromna akcja policji w lasach pod Gdynią. Setki funkcjonariuszy przeszukują tereny. O co chodzi?

Czego szukają policjanci?

Jednym z najprostszych sposobów na zatrzymanie epidemii ASF jest usunięcie z terenów leśnych padłych zwierząt, które są rezerwuarem dla wirusa. Właśnie dlatego w Gdyni praca służb jest wzmożona. Odnalezienie wszystkich martwych zwierząt jest kluczowe - funkcjonariusze centymetr po centymetrze poszukują więc trudny, leśny teren. Przeszukano już podmokły obszar lasu i zbiorniki wodne między Dąbrową a Chwarznem.

Znaleziono 6 martwych zwierząt

W związku z wystąpieniem wirusa ASF (afrykańskiego pomoru świń) od miesiąca część gdyńskich lasów jest objęta zakazem wstępu. Służby systematycznie przeczesują las, szukając zwierząt padłych w wyniku tej niebezpiecznej i wyniszczającej choroby. W ostatniej zmasowanej akcji udział wzięli pracownicy inspekcji weterynaryjnej, łowczy z kół „Trop” i „Głuszec”, OSP Wiczlino, OSP PKM, grupa PCK Trójmiasto, straż miejska, służby leśne i policja oraz Nadleśnictwo Gdańsk. Przez 6 godzin znaleziono 6 martwych zwierząt.

Zwłoki dzików stanowią potencjalne zagrożenie zarażenia dzików kolejnych. Zasada jest określona w ten sposób, że poszukujemy dzików w terenie trudnym – wzdłuż cieków wodnych. Zwierzęta, które chorują na ASF, ze względu na bardzo wysoką gorączkę i na wysokie temperatury, które panują obecnie, szukają cienia i ochłodzenia blisko wody. W związku z tym istnieje prawdopodobieństwo, że w tych ciekach je znajdziemy.Jeżeli chodzi o znalezienie zwłok dzików (przez mieszkańców), zasady są określone bardzo prosto: informacja jak najszybciej na dyżurny telefon straży miejskiej, bo tak jest skanalizowana informacja, jeśli chodzi o zwłoki. Natomiast jeśli my znajdziemy dzisiaj padłe zwierzęta, jest przygotowana uprawniona firma, by je podjąć i bezpiecznie przewieźć na zbiornicę padliny

- mówi lekarz weterynarii Piotr Jeliński

Zwierzęta padają w ciągu 24 godzin

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują wyłącznie świnie i dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF. Choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Nie zagraża też naszym domowym pupilom, psom, kotom czy ptakom, nawet jeśli zostanie przyniesiona na butach i łapkach. Jednak dla populacji dzików zamieszkujących trójmiejskie lasy rozprzestrzenianie się wirusa oznacza unicestwienie. Dla zwierząt, które nigdy nie miały kontaktu z wirusem, jest on śmiertelny. Zwierzęta padają w ciągu 24 lub 48 godzin.

Co zrobić gdy znajdziemy w lesie martwego dzika?

Jeżeli to możliwe, należy oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby. Nie należy zbliżać się do truchła. Należy zgłosić fakt znalezienia padłego dzika na terenie miasta do straży miejskiej pod numerem 986. Należy podać:

miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS),

dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego),

liczbę padłych zwierząt,

ewentualnie stan zwłok padłych dzików (pozwalający oszacować czas wydarzenia).

Fakt padłego zwierzęcia można zgłosić przez Asystenta Mieszkańca w aplikacji mobilnej gdynia.pl lub w Koncie Mieszkańca. W module Martwe Zwierzęta za pomocą pinezki szybko i precyzyjnie wskażemy służbom dokładne dane geolokalizacyjne. Po powrocie do domu należy starannie wyczyścić obuwie oraz ciało i odzież.

