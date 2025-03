Ostatni atak zimy w tym sezonie. Mróz i śnieg to kwestia godzin. Wiemy, gdzie będzie najgorzej

Załamanie pogody kwestią dni. To już pewne! Synoptycy ujawnili daty

Wiadomo, kiedy to się stanie

Obraz Brueghla wróci do Gdańska. Co z drugim skradzionym dziełem?

Te osoby otrzymają spory zastrzyk gotówki od państwa. Pieniądze pojawią się do końca marca

Atak zimy w Polsce kwestią godzin

Na początku marca większość Polaków zdążyła już zapomnieć o zimie. Temperatury przekroczyły 20 stopni, a słońce zaczęło dominować na niebie. Atak zimy, który przyjdzie w połowie miesiąca przypomni nam, że do startu kalendarzowej wiosny zostało jeszcze kilka dni. Już w czwartek (13 marca) na Pomorzu i Kujawach pojawi się deszcz ze śniegiem, a kolejna noc to już opady śniegu. Potwierdzają to prognozy synoptyczne, przekazane przez ekspertów z IMGW. Biały puch i deszcz utrudnią życie w województwach:

pomorskim

podlaskim

warmińsko-mazurskim

zachodniopomorskim

łódzkim

mazowieckim

kujawsko-pomorskim

Czwartek będzie chłodnym dniem. Temperatury w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim nie powinny przekroczyć 5 stopni Celsjusza. To jednak nie wszystko, co zima ma nam do "zaoferowania".

Nie tylko śnieg. Mróz do -9 stopni w prognozie pogody

Noce 14-16 marca będą zimne. To nie tylko incydenty z opadami śniegu, ale również spadki temperatur poniżej zera. - Temperatura minimalna ukształtuje się na poziomie od -5°C do 0°C, w kotlinach podgórskich lokalnie spadek wartości temperatury do -9 stopni Celsjusza - czytamy w prognozie IMGW na noc z 15 na 16 marca. Początkowo minusy jedynie na północy, ale w weekend mróz chwyci również na wschodzie kraju.

Są również pozytywne sygnały! Atak zimy, o którym wspominamy w tym artykule nie potrwa długo. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz współautor serwisu fanipogody.pl Michał Kołodziejczyk sygnalizują, że na początku przyszłego tygodnia zrobi się cieplej. W okolicach 18 marca (wtorek) napłyną ciepłe masy powietrza i ponownie będzie można się rozstać z ciepłymi kurtkami.

21 marca witamy kalendarzową wiosnę. Dni robią się coraz dłuższe, a pogoda w trzeciej dekadzie wyraźnie się poprawi. Dwucyfrowe temperatury ponownie zdominują kraj. Prognozy będziemy rzecz jasna codziennie aktualizować w serwisie pogodowym "Super Expressu". Ostrzeżenia i szczegółowe analizy pojawią się również w lokalnych oddziałach.

