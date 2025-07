Oszuści udają pracowników wodociągów! Kolejna metoda naciągaczy

Uwaga na oszustów! Podszywają się pod pracowników wodociągów i opowiadają o rzekomej awarii, potem kradną

Seniorka straciła oszczędności życia przez oszustów! Do mieszkania 85-letniej mieszkanki Przymorza zapukali kobieta i mężczyzna, podając się za pracowników wodociągów. Jak przekonywali, doszło do awarii instalacji hydraulicznej i muszą wejść do środka. Potem, wykorzystując chwilową nieuwagę seniorki, ukradli jej oszczędności i kosztowności - w sumie 115 tysięcy złotych. Sprawców wciąż poszukuje policja.

Weszli do mieszkania pod pozorem konieczności sprawdzenia rur po „niedawnej awarii”

Do zdarzenia doszło w biały dzień, około południa. Z relacji pokrzywdzonej wynika, że oszuści weszli do mieszkania pod pozorem konieczności sprawdzenia rur po „niedawnej awarii”. Kobieta została poproszona, by poszła do kuchni i odkręciła wodę. W tym czasie złodzieje splądrowali inne pomieszczenia i ukradli gotówkę – 90 tysięcy złotych – oraz biżuterię wycenianą na kolejne 25 tysięcy. Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku przeprowadzili oględziny miejsca przestępstwa, zabezpieczyli ślady i analizują zapis z monitoringu. Trwa intensywne śledztwo.

Apel do seniorów: Nie każdy pukający do drzwi mówi prawdę

"To nie był przypadek, to była zaplanowana akcja. Sprawcy dobrze wiedzieli, jak manipulować i co powiedzieć, żeby zyskać zaufanie" – mówi jeden z dzielnicowych z Przymorza, cytowany na stronie internetowej policji. W ostatnich latach podobne przypadki zdarzają się regularnie – złodzieje podają się za pracowników ZUS, spółdzielni, gazowni, a nawet policji. Często mają identyfikatory, fałszywe pieczątki, a ich opowieści brzmią bardzo wiarygodnie. Jedna chwila nieuwagi wystarcza, by zniknęły oszczędności całego życia.

Policja przypomina i apeluje, by zawsze zachowywać zasadę ograniczonego zaufania wobec osób obcych:

Sprawdź przez wizjer, kto puka do drzwi – nie otwieraj ich odruchowo.Zażądaj dokumentu tożsamości lub identyfikatora – każdy prawdziwy pracownik instytucji ma obowiązek go posiadać.Nie wpuszczaj nikogo do środka bez potwierdzenia – zadzwoń do administracji, spółdzielni lub instytucji, którą rzekomo reprezentuje gość.Używaj łańcucha drzwiowego – nawet jeśli chcesz z kimś rozmawiać, nie otwieraj całkowicie drzwi.W razie podejrzeń natychmiast dzwoń na policję – numer 112.I co najważniejsze: nie wstydź się być nieufnym. Uczciwy człowiek zrozumie Twoją ostrożność – oszust liczy właśnie na brak czujności.Aby dotrzeć do jak najszerszego grona seniorów i ich rodzin, Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku udostępniła krótki film edukacyjny, który pokazuje, jak przebiega tego typu oszustwo i jak się przed nim bronić:

🎥 Film profilaktyczny dostępny jest pod linkiem: https://youtube.com/shorts/-KoRi0-yIA0