Pełnia Zimnego Księżyca już tej nocy! Spójrz w niebo i zobacz, co się dzieje

Pełnia Zimnego Księżyca już tej nocy! Z 14 na 15 grudnia Srebrny Glob pobije jeden rekord. To będzie magiczny czas

Pełnia Księżyca często uważana jest za magiczny czas. Według jednych to pora ciemnych mocy, skłaniająca do złych postępków, dla innych to pora życiowej przemiany i tajemniczych zjawisk. A jeszcze inni uważają, że to wszystko wierutne bzdury! Jednak nawet oni nie powinni pogardzić spektaklem, który rozegra się już dziś na niebie również w Polsce. Nawet dla największych niedowiarków to będzie magiczna noc! Już w nocy z 14 na 15 grudnia, czyli z soboty na niedzielę, pojawi się na niebie Pełnia Zimnego Księżyca.

Czym jest Pełnia Zimnego Księżyca? Właśnie w tym dniu tarcza Srebrnego Globu będzie najmniej rozświetlona w ciągu roku

To wyjątkowy czas, bo tarcza naszego satelity będzie wyglądała nieco inaczej, niż zazwyczaj. To dlatego, że właśnie w tym dniu tarcza Srebrnego Globu będzie najmniej rozświetlona w ciągu roku. Ostatnia pełnia w tym roku to coś, co możemy podziwiać już teraz, a spóźnialscy mogą poszukać na niebie Księżyca także o 10:02 w niedzielę, 15 grudnia - właśnie wtedy pełnia osiągnie swoje maksimum.

