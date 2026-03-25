Pięć psów uwięzionych w pożarze! Gdańscy strażacy walczyli o życie zwierząt [GALERIA]

W Gdańsku doszło do pożaru domku na ogródkach działkowych, gdzie w środku znajdowały się psy.

Strażacy, po wyważeniu drzwi, odnaleźli pięć psów, z których kilka było nieprzytomnych.

Udało się uratować cztery zwierzęta, niestety jedno nie przeżyło.

Pożar na ogródkach działkowych w Gdańsku. W płonącym domku były psy

Do pożaru doszło we wtorek, 24 marca, na terenie ogródków działkowych ROD Odnowa przy ul. Cedrowej w Gdańsku. Ogień objął jeden z domków. Jak wynikało ze zgłoszenia, w budynku miały znajdować się zwierzęta.

- Po godz. 10:55 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze domku na terenie ogródków działkowych. Zgłaszający informowali, że wewnątrz znajduje się kilka psów - informuje KM PSP Gdańsk w mediach społecznościowych.

Na miejsce skierowano dwa zastępy straży pożarnej. W działaniach uczestniczyło łącznie dziewięciu strażaków. Po dotarciu służby potwierdziły zgłoszenie i natychmiast rozpoczęły akcję ewakuacyjną. Strażacy weszli do objętego ogniem budynku.

- Ratownicy po wyważeniu drzwi natrafili w pierwszym pomieszczeniu na leżące na podłodze 5 psów - kilka już nieprzytomnych. W budynku nie było ludzi - dodają gdańscy strażacy.

Po ewakuacji zwierzętami zajęli się ratownicy z JRG 2. Po podaniu tlenu cztery psy odzyskały przytomność i wróciły do sprawności. Niestety jednego zwierzęcia nie udało się uratować.

Pożar domku został szybko opanowany, jednak ogień zniszczył m.in. część ściany zewnętrznej oraz wyposażenie przedsionka. Jak poinformowali strażacy, w trakcie akcji na miejscu pojawił się właściciel posesji. Obecni byli również funkcjonariusze Ekopatrolu oraz lekarz weterynarii.

