Pijany wjechał autem na prywatną posesję. Miał prawie 5,5, promila!

Łebcz. Pijany wjechał na cudzą posesję

Sytuacja miała miejsce w poniedziałek, 18 września. Po godz. 17 dyżurny puckiej komendy otrzymał informację, że w Łebczu doszło do ujęcia nietrzeźwego kierującego. - Na miejscu mundurowi zastali 31-letniego zgłaszającego, który poinformował, że nieznany mu mężczyzna wjechał samochodem na jego posesję. Zgłaszający, wyczuwając od kierującego silną woń alkoholu, zdecydował by niezwłocznie powiadomić policjantów, którzy nie dopuszczą do dalszej jazdy osoby mogącej znajdować się pod znacznym wpływem alkoholu - przekazała asp. szt. Joanna Samula-Gregorczyk z puckiej policji.

Pijanym kierowcą forda był 48-letni mieszkaniec powiatu puckiego. Przeprowadzone przez funkcjonariuszy badanie stanu trzeźwości mężczyzny zszokowało wszystkim. Wykazało bowiem u niego 5,46 promila alkoholu w wydychanym powietrzu!

Policjanci zatrzymali 48-latkowi prawo jazdy, a jego pojazd został usunięty. O dalszym losie mężczyzny zdecyduje sąd.

Co grozi pijanym kierowcom?

- Za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości sąd może orzec karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Oprócz tego sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych lub pojazdów mechanicznych określonego rodzaju na okres od 1 roku do lat 10 - przypomina pucka policja.