Pionierska budowa w polskiej stoczni. Gdynia jeszcze takiej nie widziała

Zobaczmy, jak bardzo jest to istotne w tej sytuacji geopolitycznej i tego, co dzieje się poza granicami RP. Mam na myśli wojnę na Ukrainie, mam na myśli realne zagrożenie ze strony Rosji. Chciałbym, żeby to mocno dzisiaj wybrzmiało: świat nie może zapomnieć o tym, że jest wojna na Ukrainie. Chciałbym też mocno to podkreślić: nie możemy być obojętni wobec tego, co się dzieje na Ukrainie