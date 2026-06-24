PKP Intercity obcina popularną zniżkę na wakacje. Pasażerowie muszą liczyć się z wyższymi kosztami

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-06-24 8:01

PKP IC modyfikuje zasady jednego ze swoich chętnie wybieranych rabatów na czas największego natężenia wyjazdów urlopowych. Ulga ulegnie zmniejszeniu w stosunku do pozostałych miesięcy, co zaowocuje odczuwalnie wyższymi cenami biletów dla grup podróżnych.

Pasażerowie wsiadają do pociągu PKP Intercity na dworcu, ilustrując nadchodzące zmiany w wakacyjnych zniżkach. Obcięcie popularnej ulgi Taniej z Bliskimi sprawi, że koszty podróży będą wyższe, o czym szerzej przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Longfin Media/ Shutterstock

Wakacyjna zmiana w pociągach PKP Intercity

Narodowy przewoźnik kolejowy decyduje się na modyfikację zasad znanej oferty "Taniej z Bliskimi", z której chętnie korzystają niewielkie grupy podróżnych. W okresie od 26 czerwca do 30 sierpnia 2026 roku wartość rabatu ulegnie redukcji, co przełoży się na wyższe koszty przejazdu dla części osób planujących wspólne wakacje. W trakcie letnich miesięcy zniżka w obrębie tej oferty wyniesie jedynie 15 procent, podczas gdy przez resztę roku pasażerowie mogą liczyć na podwójny rabat w wysokości 30 procent.

Polecany artykuł:

Najlepsze uczelnie w Polsce wybrane. Ranking Perspektyw 2026

Bilety "Taniej z Bliskimi" będą droższe

Oferta "Taniej z Bliskimi" to rozwiązanie skierowane do grup liczących od dwóch do sześciu osób. Aby móc skorzystać z preferencyjnych cen, wszyscy pasażerowie muszą pokonywać tę samą trasę w tym samym składzie, klasie wagonu i terminie. Bardzo ważnym wymogiem jest również zakup wejściówek z odpowiednim wyprzedzeniem - PKP Intercity zastrzega, że transakcja musi zostać zrealizowana na minimum siedem dni przed startem podróży. Promocja dotyczy połączeń krajowych obsługiwanych przez pociągi kategorii TLK oraz IC.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Te dania Polacy najchętniej jedli w Warsie. Oto kulinarne hity PKP

WARS
Galeria zdjęć 6

Tłumy w pociągach podczas letnich wyjazdów

Wprowadzenie nowych zasad w ramach oferty "Taniej z Bliskimi" przypada na moment, gdy przejazdy kolejowe notują szczyt popularności wśród klientów. Wakacje to naturalny czas zintensyfikowanych podróży do kurortów nadmorskich, ośrodków górskich i innych chętnie odwiedzanych miejsc w Polsce.

Znaczna część podróżnych stawia na pociągi, ceniąc sobie komfort, unikanie zatorów drogowych i wciąż rozwijającą się siatkę dostępnych relacji. Z tego względu obcięcie promocyjnej stawki w samym sercu sezonu może wywołać niezadowolenie u rodzin i znajomych organizujących wspólne wycieczki. Czy jednak sprawi to, że mniej osób będzie korzystać z przejazdów? Raczej nie, lecz z pewnością część pasażerów będzie musiała takową podróż przekalkulować.

Jakie ulgi oferuje PKP Intercity? Lista zniżek

Przejazdy koleją na terenie naszego kraju mogą okazać się bardziej przystępne cenowo, jeśli weźmiemy pod uwagę rozmaite ulgi i rabaty udostępniane przez PKP. Niektóre z nich są gwarantowane przez przepisy prawa jako ulgi ustawowe, natomiast inne to czasowe promocje przewoźnika o specyficznych warunkach. Do najczęściej wykorzystywanych ulg ustawowych zaliczamy:

  • zniżki dla studentów
  • zniżki dla uczniów
  • zniżki dla najmłodszych
  • rabaty dla seniorów (osób na emeryturze i rencie)
  • ulgi dla osób z niepełnosprawnościami
  • zniżki dla osób opiekujących się niepełnosprawnymi
  • rabaty dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny
  • ulgi dedykowane pracownikom służb mundurowych.
QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Dajemy czerwony pasek od 8/10!
Pytanie 1 z 10
Obok woj. śląskiego, opolskiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego to województwo nie ma na swoim terenie parku narodowego. Mowa o...
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki