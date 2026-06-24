PKP Intercity obcina popularną zniżkę na wakacje. Pasażerowie muszą liczyć się z wyższymi kosztami

Wakacyjna zmiana w pociągach PKP Intercity

Narodowy przewoźnik kolejowy decyduje się na modyfikację zasad znanej oferty "Taniej z Bliskimi", z której chętnie korzystają niewielkie grupy podróżnych. W okresie od 26 czerwca do 30 sierpnia 2026 roku wartość rabatu ulegnie redukcji, co przełoży się na wyższe koszty przejazdu dla części osób planujących wspólne wakacje. W trakcie letnich miesięcy zniżka w obrębie tej oferty wyniesie jedynie 15 procent, podczas gdy przez resztę roku pasażerowie mogą liczyć na podwójny rabat w wysokości 30 procent.

Bilety "Taniej z Bliskimi" będą droższe

Oferta "Taniej z Bliskimi" to rozwiązanie skierowane do grup liczących od dwóch do sześciu osób. Aby móc skorzystać z preferencyjnych cen, wszyscy pasażerowie muszą pokonywać tę samą trasę w tym samym składzie, klasie wagonu i terminie. Bardzo ważnym wymogiem jest również zakup wejściówek z odpowiednim wyprzedzeniem - PKP Intercity zastrzega, że transakcja musi zostać zrealizowana na minimum siedem dni przed startem podróży. Promocja dotyczy połączeń krajowych obsługiwanych przez pociągi kategorii TLK oraz IC.

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Tłumy w pociągach podczas letnich wyjazdów

Wprowadzenie nowych zasad w ramach oferty "Taniej z Bliskimi" przypada na moment, gdy przejazdy kolejowe notują szczyt popularności wśród klientów. Wakacje to naturalny czas zintensyfikowanych podróży do kurortów nadmorskich, ośrodków górskich i innych chętnie odwiedzanych miejsc w Polsce.

Znaczna część podróżnych stawia na pociągi, ceniąc sobie komfort, unikanie zatorów drogowych i wciąż rozwijającą się siatkę dostępnych relacji. Z tego względu obcięcie promocyjnej stawki w samym sercu sezonu może wywołać niezadowolenie u rodzin i znajomych organizujących wspólne wycieczki. Czy jednak sprawi to, że mniej osób będzie korzystać z przejazdów? Raczej nie, lecz z pewnością część pasażerów będzie musiała takową podróż przekalkulować.

Jakie ulgi oferuje PKP Intercity? Lista zniżek

Przejazdy koleją na terenie naszego kraju mogą okazać się bardziej przystępne cenowo, jeśli weźmiemy pod uwagę rozmaite ulgi i rabaty udostępniane przez PKP. Niektóre z nich są gwarantowane przez przepisy prawa jako ulgi ustawowe, natomiast inne to czasowe promocje przewoźnika o specyficznych warunkach. Do najczęściej wykorzystywanych ulg ustawowych zaliczamy:

zniżki dla studentów

zniżki dla uczniów

zniżki dla najmłodszych

rabaty dla seniorów (osób na emeryturze i rencie)

ulgi dla osób z niepełnosprawnościami

zniżki dla osób opiekujących się niepełnosprawnymi

rabaty dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

ulgi dedykowane pracownikom służb mundurowych.