Ulubiona przyprawa Meksykanów paraliżuje mszyce na łodygach. Tak z mszycami rozprawiają się chińscy ogrodnicy. Rach, ciach i mszyce w piach

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-06-24 5:11

Skuteczny oprysk na mszyce to jedna z najważniejszych zasad wszystkich ogrodników, zarówno tych profesjonalnych, jak i tych początkujących. Mszyce to jedne z najczęściej występujących szkodników na całym świecie. Pojawiają się nie tylko w ogrodach, ale żerują także w roślinach doniczkowych na balkonach. Ten oprysk na mszyce znają ogrodnicy z całego świata. Odstrasza, paraliżuje szkodników i sprawia, że nie nawracają.

Oprysk na mszyce: zdjęcie przedstawia gałąź rośliny opanowanej przez liczne czarne mszyce, które są spryskiwane domowym środkiem z butelki z atomizerem, co ilustruje temat walki ze szkodnikami, o którym przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Irina Starikova/ Getty Images Z czego zrobić ekologiczny oprysk na mszyce?
  • Mszyce to powszechna plaga, która szybko niszczy rośliny w ogrodach i na balkonach, zagrażając ich kwitnieniu i owocowaniu.
  • Zamiast drogich środków chemicznych, poznaj zaskakująco prosty i skuteczny domowy oprysk, który pokona te szkodniki.
  • Odkryj przepis na miksturę z chilli i szarego mydła, która paraliżuje mszyce i działa błyskawicznie, chroniąc Twoje rośliny już po jednym użyciu.

Ten oprysk na mszyce musi znać każdy ogrodnik. Paraliżuje szkodniki i działa już po jednym użyciu

Mszyce to jedne z najbardziej znanych szkodników na całym świecie. Występują praktycznie we wszystkich rejonach świata z klimatem umiarkowanym - od Stanów Zjednoczonych po Chiny. Są na tyle powszechne, że pojawiają się nie tylko w ogrodach, ale także w roślinach doniczkowych hodowanych na balkonach. Potrafią żerować nawet na balkonach zlokalizowanych na wyższych piętrach. Jak często bywa w przypadku szkodników, najbardziej groźne są larwy. Obecności mszyc na roślinach nie sposób nie zauważyć. Pojawiają się na pędach i liściach i przypominają czarne kropeczki. Bardzo często obecności mszyc towarzysza mrówki. Owady te żyją w symbiozie z mszycami i żywią się produkowaną przez nie spadzią. 

Larwy mszyc są bardzo żarłoczne i szybko niszczą zaatakowane rośliny. Żywią się życiodajnymi sokami roślin prowadząc do ich powolnego obumierania. Zaatakowane rośliny z czasem wysychają, wstrzymują kwitnienie oraz owocowanie, a z czasem obumierają. Mszyce nie są wybredne i atakują różne gatunki roślin, od kwietnych krzewów po krzaczki owocowe, a nawet przyprawy. Jeżeli tylko zauważysz pierwsze mszyce na swoich roślinach - reaguj szybko. O wiele łatwiej jest się pozbyć małej kolonii. Gdy inwazja jest już zaawansowana niezbędne może okazać się sięgnięcie po profesjonalne, chemiczne opryski. 

Tak z mszycami rozprawiają się chińscy ogrodnicy. Z pomocą przychodzi ulubiona przyprawa Meksykanów

W walce z mszycami wysoka skuteczność wykazują domowe opryski. Działają one na szkodniki zarówno chemicznie (przedostając się do organizmów) jak i odstraszająco. Jednym z najczęściej polecanych oprysków na mszyce jest połączenie szarego mydła i chilli. Przygotuj 1,5 litra gorącej wody, a następnie dodaj 1 łyżkę mielonego chilli oraz 3 łyżki szarego mydła (możesz wykorzystać mydło w płynie lub wcześniej zetrzeć je na tarce, aby powstały mydliny). Całość dokładnie wymieszaj, aby mydło dobrze się rozpuściło. Tak przygotowany roztwór przelej do butelki z atomizerem i gdy słońce zajdzie dokładnie spryskaj nim zaatakowane przez mszyce rośliny. 

Szare mydło to jeden z najbardziej znanych środków w walce ze szkodnikami. Sprawia on, że oprysk jest bardziej lepki, co blokuje ruchliwość mszyc. Dodatkowo oblepia ono ciała szkodników lepką warstwą zatykając otwory gębowe. Chili z kolei zawiera kapsaicynę, która działa odstraszająco i zniechęca dorosłe osobniki od składania jaj. Dodatkowo paraliżuje larwy i powodują, że odpadają one od łodyg i spadają na ziemię. 

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MSZYCE
SZKODNIKI
oprysk na mszyce