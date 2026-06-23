SMS o wstrzymanej paczce? Uważaj na oszustów

Zakupy internetowe stały się codziennością dla milionów osób. Niestety, wraz ze wzrostem popularności e-commerce rośnie również aktywność cyberprzestępców. Jednym z najczęściej spotykanych oszustw są fałszywe wiadomości SMS informujące o problemach z dostarczeniem paczki.

Jak działa oszustwo "na paczkę"?

Przestępcy rozsyłają wiadomości podszywające się pod znane firmy kurierskie. W treści SMS-a pojawia się informacja o rzekomym wstrzymaniu przesyłki, błędzie w adresie dostawy lub konieczności zmiany terminu doręczenia.

Wiadomość zawiera link prowadzący do strony internetowej, która do złudzenia przypomina serwis prawdziwego przewoźnika. Celem oszustów jest nakłonienie użytkownika do podania danych osobowych, informacji o karcie płatniczej lub wykonania niewielkiej opłaty za "ponowne doręczenie". Kliknięcie w link i podanie danych na fałszywej stronie może mieć poważne konsekwencje.

Wprowadzając informacje z karty, dajesz przestępcom dostęp do swoich oszczędności. Oprócz tego, oszuści mogą wysyłać Ci masę niebezpiecznego SPAMU w SMS-ach, mailach czy przez WhatsApp. - ostrzega Elwira Charmuszko-Rumińska, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa.

Jak rozpoznać fałszywego SMS-a?

Choć oszuści stale udoskonalają swoje metody, istnieje kilka sygnałów ostrzegawczych:

wiadomość informuje o nagłym problemie z przesyłką,

nadawca wymaga natychmiastowego działania,

SMS zawiera podejrzany lub skrócony link,

pojawia się prośba o podanie danych karty płatniczej,

treść zawiera błędy językowe lub nietypowe sformułowania.

Jeżeli więc np. przez pomyłkę wpisałeś dane karty lub zalogowałeś się na fałszywej stronie, działaj natychmiast. Skontaktuj się ze swoim bankiem, zastrzeż kartę i ustaw limity transakcyjne na możliwie najniższym poziomie. Warto również dokładnie przeanalizować historię rachunku i sprawdzić, czy nie pojawiły się nieautoryzowane operacje.

Autor: Anna Rybczyńska/ Canva.com