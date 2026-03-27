Podróże z Gdańska w 2026. Nowe połączenia lotnicze na sezon letni już od 79 zł!

Nowe kierunki z Gdańska na lato 2026. Wizz Air uruchamia kolejne połączenia

Szykuje się wyjątkowo intensywny sezon letni na lotnisku w Gdańsku. Wizz Air zapowiada uruchomienie szeregu nowych połączeń – pierwsze z nich wystartuje już pod koniec marca. To jednak dopiero początek, bo największa fala nowości pojawi się w maju i czerwcu.

Palma de Mallorca na start sezonu

Pierwszym nowym kierunkiem będzie hiszpańska Palma de Mallorca. Loty ruszą 30 marca 2026 roku i będą realizowane dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i piątki.

Samoloty z Gdańska wystartują o godz. 18:25, a na miejscu wylądują o 21:40. Powroty zaplanowano na godz. 22:25, z przylotem do Gdańska o 1:35. Ceny biletów zaczynają się od 209 zł w jedną stronę.

Majówka pełna nowości

Najwięcej nowych kierunków pojawi się na początku maja. Wizz Air uruchomi aż pięć tras:

Tallin – od 1 maja, 5 razy w tygodniu (od 109 zł)

Ateny – od 1 maja, 3 razy w tygodniu (od 209 zł)

Nicea – od 2 maja, 4 razy w tygodniu (od 179 zł)

Wilno – od 2 maja, 4 razy w tygodniu (od 79 zł)

Warna – od 2 maja, 4 razy w tygodniu (od 159 zł)

To oznacza, że już na majówkę mieszkańcy Pomorza będą mieli do wyboru zarówno kierunki typowo wakacyjne, jak i idealne na city breaki.

Letnie hity od czerwca

Kolejne trasy pojawią się w czerwcu. W ofercie znajdą się popularne miejsca na wakacyjnej mapie Europy:

Podgorica (Czarnogóra) – od 7 czerwca, 4 razy w tygodniu (od 219 zł)

Dubrownik (Chorwacja) – od 7 czerwca, 2 razy w tygodniu

Rijeka (Chorwacja) – od 9 czerwca, 2 razy w tygodniu (od 219 zł)

Rekordowa siatka połączeń z Gdańska

Letnia siatka połączeń, która zacznie obowiązywać od 29 marca 2026 roku, będzie jedną z największych w historii portu.

W ruchu regularnym z Gdańska dostępnych będzie:

105 kierunków

29 krajów

82 lotniska

obsługiwanych przez 11 linii lotniczych

Wśród nowości, oprócz tras Wizz Aira, pojawią się także m.in. Bruksela czy Palermo. Nie zabraknie też popularnych kierunków jak Rzym, Paryż, Londyn, Sztokholm czy Kopenhaga.

Bogato prezentuje się również oferta czarterowa. W sezonie letnim z Gdańska będzie można polecieć na 88 kierunków w 13 krajach.

Najwięcej połączeń zaplanowano do:

Grecji

Turcji

Hiszpanii

Wśród nowości znalazły się m.in.:

Madagaskar (Nosy Be)

Kalabria (Lamezia Terme)

Maroko (Wadżda-Angads)

Gran Canaria

Faro

