Podziwianie zachodu słońca kosztowało Gruzina fortunę! Kuriozalna sytuacja na plaży

10 tysięcy złotych plus koszty holowania i naprawy uszkodzonego chodnika. Tyle będzie musiał zapłacić obywatel Gruzji, który zapragnął podziwiać zachód słońca. Mężczyzna swoją toyotą wjechał na plażę i z samochodu chciał oglądać zachodzące słońce. Niestety zakopał się i zatrzymali go policjanci gdańskiej drogówki. Gruzin tłumaczył się, że było zimno, a on tak lubi podziwiać zachody słońca i dlatego wjechał samochodem na plażę.