Paweł Huelle zmarł 27 listopada 2023 roku. Wybitny pisarz miał 66 lat. Na koncie zmarłego znajdziemy m.in. takie dzieła jak "Ostania Wieczerza", czy "Weiser Dawidek". Za to drugie otrzymał Nagrodę Fundacji im. Kościelskich, a za pierwsze nominację do Nagrody Literackiej Nike. Gdańsk nazywał swoją "Małą Ojczyzną". W czasie Sierpnia 1980 roku był współtwórcą "poczty rowerowej", wspierającej strajkujących w Stoczni Gdańskiej.

W piątek (1 grudnia) w Kunszcie Wodnym została wyłożona księga kondolencyjna. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się 7 grudnia od mszy świętej w kościele św. Jana w Gdańsku. Wzięli w niej udział m.in. prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz i marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. - Paweł był człowiekiem wielkiego serca i otwartego ducha - mówił ks. Krzysztof Niedałtowski, koncelebrujący mszę.

Pogrzeb Pawła Huelle w Gdańsku. Wzruszające słowa kolegi

- Jako król dowcipu i życia, nie chciałby, abyśmy płakali. Jakiś czas temu ufundował przyzwoite stypendium dla jednego z moich uczniów, zastrzegając, by nie wyjawiać, że to on. Odjechałeś Mercedes Benz z Weiserem i Castorpem na Ostatnią Wieczerzę - mówił pisarz Andrzej Kasperek, przyjaciel zmarłego, nawiązując do dzieł kolegi.

Po godzinie 12:00, uroczystości przeniosły się na cmentarz Srebrzysko we Wrzeszczu, gdzie od godz. 12.30 uczestnicy żegnali zmarłego w nowej kaplicy. Kondukt żałobny wyruszył z kaplicy o godz. 13. Pod tekstem znajdziecie galerię ze zdjęciami z uroczystości. Rodzinie i bliskim Pawła Huelle składamy wyrazy współczucia.