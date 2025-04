Polacy znów cieszą się z wygranej w Eurojackpot. Od takich pieniędzy może się zawrócić w głowie!

Eurojackpot - we wtorek 22.04 w losowaniu padły następujące liczby: 10, 16, 23, 29, 38 +3. Te losowanie przyniosło szczęście dwóm graczom Eurojackpot z Polski. Każdy z nich wzbogacił się o dokładnie 895 087,30 zł. Jeden z losów został kupiony przez internet na stronie lotto.pl, a drugi – stacjonarnie, w punkcie Lotto przy ul. I Brygady Wojska Polskiego 28 w Wejherowie. Ktoś więc w woj. pomorskim ma powody do zadowolenia. Za blisko 800 tys. złotych można kupić/zrobić naprawdę dużo... Nowy samochód, nadpłata kredytu czy zakup mieszkania? Choć główna wygrana w Eurojackpot nie padła w Polsce, dla dwóch szczęśliwców ten wtorek na długo zostanie w pamięci. W piątek (25.04) do zgarnięcia będzie ponad 360 milionów złotych.

Najwyższe wygrane Eurojackpot w Polsce:

pow. krotoszyński: 213 584 986,00 zł - 12 sierpnia 2022

pow. bieruńsko-lędziński: 206 550 000,00 zł - 13 sierpnia 2021

pow. piotrkowski: 193 396 500,00 zł - 10 maja 2019

pow. pruszkowski: 96 805 666,90 zł - 11 września 2020

pow. rzeszowski: 91 256 729,60 zł - 13 grudnia 2024

Bielsko-Biała: 62 657 423,40 zł - 2 maja 2023

Siemianowice Śląskie: 47 222 789,10 zł - 29 października 2021

powiat cieszyński: 42 812 000,00 zł - 3 września 2024

Eurojackpot – co to za gra?

Eurojackpot to międzynarodowa gra liczbowa, w której bierze udział kilkanaście europejskich państw, w tym Polska. Główna wygrana może wynieść nawet do 120 milionów euro, czyli blisko 520 milionów złotych.

Jak grać w Eurojackpot?

Gracz typuje 5 z 50 liczb oraz dodatkowo 2 z 12 liczby. Można to zrobić samodzielnie lub zdać się na chybił trafił. Zakład kosztuje 12,50 zł. Losowania odbywają się we wtorki i piątki.

