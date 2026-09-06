Policjant rozbił auto i uciekł. Koledzy znaleźli go pijanego w domu

Do zdarzenia doszło w środę, 2 września, na jednej z ulic Elbląga. Kierowca samochodu osobowego doprowadził do kolizji, ale zamiast zostać na miejscu i wyjaśnić sprawę, oddalił się. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie został ranny.

Policjanci z Elbląga rozpoczęli poszukiwania kierowcy. Szybko ustalili jego tożsamość, a trop zaprowadził ich pod adres zamieszkania sprawcy. Tam czekała na nich niemała niespodzianka.

Okazało się, że za kierownicą siedział... ich kolega z pracy. Funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Elblągu przebywał w tym czasie na urlopie wypoczynkowym. Kiedy mundurowi znaleźli go w domu, był nietrzeźwy.

Na razie policja nie podała, ile dokładnie alkoholu miał w organizmie. Nie wiadomo też, czy był nietrzeźwy już w chwili kolizji.

Policjant zawieszony. Może stracić pracę

Reakcja jego przełożonych była natychmiastowa.

– Funkcjonariusz został natychmiast zawieszony w czynnościach służbowych – przekazała Komenda Miejska Policji w Elblągu.

Komendant Miejski Policji w Elblągu wszczął wobec niego również postępowanie dyscyplinarne oraz procedurę administracyjną zmierzającą do zwolnienia go ze służby.

Sprawą zajmuje się Biuro Spraw Wewnętrznych Policji. Czynności prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Elblągu.