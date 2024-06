i Autor: Pexels / CC0 / pixabay.com, Szkoła Policji w Słupsku Policjant zginął, bo trafił na szaleńca. Rodzina ma ważną prośbę. Chodzi o pogrzeb Rafała, łzy same płyną do oczu

Tragedia w Słupsku

Policjant zginął, bo trafił na szaleńca. Rodzina ma ważną prośbę. Chodzi o pogrzeb Rafała. Łzy same płyną do oczu

SES 15:39 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Tragedia, do której doszło w Dzień Ojca na ulicach Słupska, wstrząsnęła całą Polską. W motocykl kierowany przez podinsp. Rafała Fortuńskiego, wykładowcę Szkoły Policji, z dużą prędkością wjechał kierowca sportowego mercedesa, za kierownicą którgo siedział 35-letni Gerard B. Niestety lekarze przegrali walkę o życie ciężko rannego policjanta. W środę, 26 czerwca mężczyzna zmarł. W przyszłym tygodniu odbędzie się pogrzeb Rafała. Jego bliscy mają ważny apel do wszystkich, którzy przyjdą go pożegnać.