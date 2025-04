To już pewne! Burze i deszcze popsują Wielkanoc. To nie wszystko

Spis treści

Pogoda w Wielki Piątek. Burze od Podkarpacia aż po Żuławy

Wielki Piątek (18 kwietnia) z przelotnym deszczem, a w pasie od Warmii i Żuław przez Ziemię Łódzką i Mazowsze po Opolszczyznę, Górny Śląsk, Małopolskę oraz Podkarpacie – również burze. W czasie burz spadnie do około 20 mm deszczu, a wiatr może wiać z prędkością do 75 km/h. Najchłodniej na Helu, tam zaledwie 12°C. Na pozostałym obszarze wręcz letnie temperatury. W zachodniej i południowej Polsce 20-21°C. Najcieplej na wschodzie i w centrum, tam do 27°C.

Pogoda w Wielką Sobotę. Deszcz i ochłodzenie

Wielka Sobota (19 kwietnia) zapowiada się jako dzień pochmurny, z przelotnym deszczem. W centrum i na północnym wschodzie opady mogą być silniejsze, tam też możliwe burze. Zrobi się chłodniej, w zachodniej Polsce na termometrach 13-15°C, w centrum i na południu około 19°C. Najcieplej we wschodniej Polsce, tam od 20°C do 23°C.

Gwałtowna zmiana w Wielkanoc

Pogoda poprawi się w niedzielę (20 kwietnia), przelotny deszcz możliwy jedynie na północnym wschodzie. Najchłodniej nad morzem, tam od 10°C do 15°C. Na północy kraju 17-18°C, a najcieplej w południowej Polsce, gdzie termometry wskażą 22-23°C. Słonecznie też w lany poniedziałek (21 kwietnia). Nad morzem i w rejonie Zatoki Gdańskiej temperatura maksymalna od 8°C do 12°C. W północnej Polsce od 14°C do 18°C, a najcieplej na południu kraju, tam 23-24°C.

Jaka będzie pogoda po świętach?

We wtorek (22 kwietnia) pogoda podzieli Polskę na słoneczny wschód i pochmurny zachód, z przelotnym deszczem. W Karpatach możliwe burze. Najchłodniej nad morzem, tam od 9°C do 13°C. W północnej Polsce od 14°C do 18°C, w centrum około 24°C. Najcieplej na południu kraju, tam nawet 27°C miejscami na południu. Podobna pogoda w środę (23 kwietnia), z tymże burze prognozowane są dla centrum kraju oraz południowego wschodu. Czwartek (24 kwietnia) deszczowy i burzowy w całej Polsce, na termometrach 19-21°C na północy, w centrum około 24°. Niewiele cieplej w południowej i zachodniej części kraju. Najchłodniej nad morzem, tam od 9°C do 12°C.

Źródło: IMGW

Najbliższe dni będą ciepłe. Okresowo pojawiać się będą przelotne opady deszczu, a w piątek (18.04) również burze. Na rzekach nadal dominować będą spadki i stabilizacja stanów wody. W miejscu wystąpienia opadów dochodzić może do wahań i wzrostówhttps://t.co/OzaHge195f pic.twitter.com/yWfXRQc8oc— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) April 17, 2025

