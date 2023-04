Pościg za pijanym jak bela 37-latkiem na Kaszubach! Nie zgadniesz, dokąd próbował uciec

Bezpardonowy atak na papieża przed budynkiem "Solidarności". Do czego to doszło?!

To nie był spokojny Poniedziałek Wielkanocny dla policjantów z Kościerzyny. Po godzinie 21:00 funkcjonariusze próbowali zatrzymać do kontroli "osobówkę" marki vw passat. - Kierujący najpierw zatrzymał się, jednak, gdy do samochodu podszedł funkcjonariusz, kierowca gwałtownie odjechał. Policjanci natychmiast ruszyli za uciekinierem w pościg - informuje "Super Express" asp. szt. Piotr Kwidziński, oficer prasowy KPP w Kościerzynie.

Policyjny pościg na Kaszubach. Próbował uciec do... piwnicy!

- Uciekając przed radiowozem, kierowca jechał w stronę Liniewa, następnie wbiegł na posesję i ukrył się w piwnicy. Policjanci ruszyli za nim, podczas zatrzymywania mężczyzna zaatakował mundurowych. Jak się okazało, 37-latek był nietrzeźwy - dodaje policjant z Kościerzyny.

Przeprowadzone przez funkcjonariuszy badanie trzeźwości wykazało blisko 2 promile alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali 37-latkowi prawo jazdy. Mężczyzna noc spędził w policyjnym areszcie. - 11 kwietnia słyszał zarzuty, za które grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności - podsumowuje oficer prasowy KPP w Kościerzynie.

