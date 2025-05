POLREGIO wprowadza darmowe przejazdy. Skorzystają dzieci i młodzież!

Wielka burza po śmierci 2,5-latki! Rodzice zastępczy z zarzutami. Wiemy, co się stało z pozostałymi dziećmi pary

Dzień Dziecka już za chwilę, a w całej Polsce szykuje się prawdziwa lawina atrakcji dla najmłodszych. Miasta, instytucje i firmy prześcigają się w pomysłach, jak sprawić dzieciom radość - będą pikniki, festyny, koncerty i rodzinne wydarzenia. Co ciekawe, do świętowania dołącza także POLREGIO, które przygotowało coś naprawdę wyjątkowego dla małych pasażerów. Bezpłatne przejazdy, zwiedzanie pociągów, kolejarskie niespodzianki i nie tylko - sprawdź, co czeka dzieci 1 czerwca!

Dzień Dziecka z POLREGIO. Darmowe przejazdy i moc atrakcji dla najmłodszych

1 czerwca dzieci i młodzież będą mogły podróżować za darmo pociągami POLREGIO w dwóch województwach:

W województwie pomorskim – dzieci do 16. roku życia będą mogły pojechać za darmo wszystkimi pociągami POLREGIO w ramach tzw. "Taryfy Pomorskiej". Dotyczy to tras między stacjami: Sycewice, Słosinko, Czarne, Bukowo Człuchowskie, Smętowo, Gardeja, Prabuty, Silno, Stare Pole oraz Elbląg i Grudziądz.

Wystarczy tylko dokument potwierdzający wiek, czyli np. legitymacja szkolna lub inny dokument tożsamości.

Chcemy, żeby tego dnia dzieci i młodzież mogły poczuć radość z podróżowania koleją i poznać kolejowy świat od środka. Dla wielu najmłodszych będzie to okazja, by po raz pierwszy odwiedzić pociąg lub zobaczyć zaplecze techniczne – podkreśla Krzysztof Pietrzykowski, prezes Zarządu POLREGIO.

Świętowanie Dnia Dziecka z POLREGIO

Oprócz darmowych przejazdów dla dzieci i młodzieży przewoźnik przygotował jeszcze wiele innych atrakcji. W programie m.in.:

Szczecin, 31 maja – dzieci zwiedzą jednostkę 31WEbb i wybiorą się na krótkie wycieczki pociągiem.

dzieci zwiedzą jednostkę 31WEbb i wybiorą się na krótkie wycieczki pociągiem. Kielce, 2 czerwca – przejażdżki pociągiem EN-63A, zwiedzanie dworca i spotkania z kolejarzami, którzy opowiedzą o swojej pracy i bezpieczeństwie na kolei.

przejażdżki pociągiem EN-63A, zwiedzanie dworca i spotkania z kolejarzami, którzy opowiedzą o swojej pracy i bezpieczeństwie na kolei. Wielkopolska – atrakcje w Zaniemyślu na stacji Średzkiej Kolei Powiatowej oraz wystawa modelarstwa w Dopiewie.

atrakcje w Zaniemyślu na stacji Średzkiej Kolei Powiatowej oraz wystawa modelarstwa w Dopiewie. Toruń, Ostrów Wielkopolski – zabawy, gry i animacje w Młynie Wiedzy oraz na Kolejowym Festynie Rodzinnym.

Dodatkowo na najmłodszych pasażerów w wielu pociągach i na stacjach czekać będą upominki – kolorowanki, kredki, balony, wiatraczki, a także słodycze.