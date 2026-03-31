Polskie miasta w rankingu najlepszych miejsc do zwiedzania pieszo. Wyprzedziły światowe metropolie

Lista 100 najatrakcyjniejszych miast do spacerów na świecie

Polskie miasta dołączyły do elitarnego grona najlepszych destynacji do pieszego zwiedzania na globie -wynika z najnowszego rankingu przygotowanego przez serwis FREETOUR.com, platformę łączącą podróżnych z lokalnymi przewodnikami w ponad 1100 miastach.

Lista na rok 2026 została przygotowana na bazie milionów dokonanych rezerwacji, ocen oraz faktycznych przeżyć turystów, co odzwierciedla nie tylko popularność danych lokalizacji, ale głównie ich prawdziwą wartość turystyczną. Warto zauważyć, że w tym prestiżowym gronie wyróżniono aż cztery polskie ośrodki miejskie.

Polskie ośrodki w światowej elicie turystycznej

Obecność czterech naszych metropolii w gronie stu najdoskonalszych lokalizacji do spacerów w 2026 roku to jednoznaczny dowód na to, że nasz kraj intryguje odwiedzających nie tylko bogatą przeszłością, ale także niepowtarzalnym klimatem. Które dokładnie miejsca trafiły do tego elitarnego zestawienia? Odpowiedź znajdziecie w zamieszczonej poniżej galerii.

Najlepsze miasta świata do zwiedzania. Wyróżniono 4 polskie aglomeracje!

Odkrywanie historii i kultury na własnych nogach

Statystyki platformy Freetour.com nie pozostawiają wątpliwości: podróżnicy coraz chętniej decydują się na piesze wycieczki, które umożliwiają głębsze zanurzenie się w lokalnej atmosferze. Największym zainteresowaniem podróżników cieszą się:

przechadzki po zabytkowych starówkach,

wyprawy śladami wydarzeń z okresu II wojny światowej,

szlaki przybliżające kulturę żydowską oraz historyczne miejsca pamięci.

To właśnie takie formy aktywności sprawiają, że eksplorowanie nowych miejsc staje się zdecydowanie bardziej intymnym i angażującym przeżyciem.

Najlepsze miasta globu – kto triumfuje w zestawieniu?

W czołowej dziesiątce rankingu uplasowały się prawdziwe giganty światowej turystyki:

Budapeszt Rzym Wiedeń Barcelona Madryt Paryż Praga Neapol Florencja Lizbona

Są to lokalizacje, które od dawna przyciągają rzesze odwiedzających, jednak wspinająca się w hierarchii pozycja naszego kraju udowadnia, że tendencje w podróżowaniu po miastach ulegają transformacji.