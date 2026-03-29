Tanie linie lotnicze zapowiadają rewolucyjne zmiany. Będzie więcej miejsca na nogi. Ale nie wszystko jest takie proste

Stały odchył i ultralekka konstrukcja

Nowe siedzenia mają stały odchył 22 stopni, co oznacza, że nie można ich ręcznie odchylać. To rozwiązanie, które ma ograniczyć konflikty między pasażerami i przyspieszyć boarding.

Kolejną innowacją jest zastosowanie włókna węglowego zamiast plastiku. Dzięki temu fotele są ponad 20 proc. lżejsze, co przekłada się na nawet 500 kg mniej na jeden samolot.

Oszczędności paliwa i niższa emisja CO₂

Lżejsze fotele to nie tylko wygoda, ale też konkretne korzyści operacyjne. EasyJet szacuje, że dzięki nowemu wyposażeniu flota zaoszczędzi ponad 12,9 tys. ton paliwa rocznie. To z kolei oznacza mniejszą emisję CO₂ – argument, który linie lotnicze coraz częściej podkreślają w swoich strategiach.

David Morgan, dyrektor operacyjny EasyJet, podkreśla, że inwestycja to „małe ulepszenia, które w skali całej floty dają ogromne efekty”. Dodaje też, że pasażerowie docenią większy komfort.

EasyJet wśród najbardziej ciasnych przewoźników

Zmiany mogą być szczególnie istotne, bo – jak przypomina „The Independent” – większość obecnych samolotów EasyJet ma pitch na poziomie 29 cali (ok. 73,6 cm). Jeszcze mniej miejsca oferują m.in. Ryanair, Wizz Air, KLM czy Lufthansa, gdzie w niektórych kabinach pitch wynosi 28 cali, czyli ok. 71 cm.

Co to oznacza dla pasażerów?

Nowe fotele nie zamienią tanich linii w klasę premium, ale mogą realnie poprawić komfort krótkich i średnich lotów. Dodatkowe 5 cm to różnica, którą odczuje każdy, kto choć raz próbował zmieścić kolana w budżetowej klasie ekonomicznej.

Pierwsze samoloty z fotelami Kestrel pojawią się w barwach EasyJet od 2028 roku.

