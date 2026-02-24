Koniec problemów z "ponadwymiarowym" bagażem? Unia mówi "dość" chaosowi na lotniskach

Darmowy bagaż kabinowy dla każdego. Jest decyzja parlamentu

To prawdziwy przełom, na który czekały miliony podróżnych. Parlament Europejski przegłosował propozycję ujednolicenia przepisów bagażowych w całej Unii. Jeśli reforma zostanie ostatecznie przyjęta, każdy pasażer w cenie biletu będzie mógł zabrać na pokład dwie sztuki bagażu:

mały bagaż osobisty (torebka, plecak, torba na laptopa), który mieści się pod fotelem,

większy bagaż kabinowy o łącznych wymiarach do 100 cm i wadze do 7 kg.

- (...) głosowanie to krok w stronę uczciwszych i bardziej przejrzystych podróży — powiedział Matteo Ricci z Komisji Transportu i Turystyki, cytowany przez EuroNews. Podobne informacje potwierdzają także inne europejskie źródła, wskazując, że nowe przepisy mają zakończyć „epokę ukrytych opłat” i niejasnych zasad.

Kiedy nowe zasady wejdą w życie?

Chociaż Parlament Europejski wyraził zdecydowane „tak”, to jeszcze nie koniec procesu legislacyjnego. Obecnie (luty 2026) projekt czeka na ostateczne uzgodnienia z Radą Unii Europejskiej, czyli przedstawicielami rządów państw członkowskich. Negocjacje trwają, ale jeśli zakończą się sukcesem, nowe, korzystne dla pasażerów przepisy mogą zacząć obowiązywać w drugiej połowie 2026 roku.

Co już się zmieniło? Ryanair musiał ustąpić

Presja ze strony instytucji UE już przynosi pierwsze efekty. Ryanair, znany z restrykcyjnej polityki, został zmuszony do złagodzenia zasad. Irlandzki przewoźnik zwiększył wymiary bezpłatnego bagażu osobistego, który możesz zabrać na pokład:

nowy, większy wymiar: 40 × 30 × 20 cm,

poprzedni wymiar: 40 × 25 × 20 cm.

Choć zmiana wydaje się niewielka, w praktyce daje zauważalnie więcej przestrzeni do pakowania bez żadnych dopłat. To wyraźny sygnał, że linie lotnicze przygotowują się na nadchodzącą rewolucję.

Dlaczego Unia Europejska wkracza do gry?

Decyzja UE to odpowiedź na wieloletnie skargi pasażerów, którzy czuli się oszukiwani przez niejasne zasady i zaskakujące opłaty przy bramkach. Problem narastał od lat, a chaos w przepisach uniemożliwiał realne porównanie kosztów podróży. Już w 2014 roku Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że „rozsądny bagaż podręczny” jest integralną częścią podróży i nie powinien być traktowany jak usługa dodatkowa. Teraz te słowa mają wreszcie szansę stać się obowiązującym prawem.

Co to oznacza dla pasażerów?

Jeśli reforma zostanie w pełni wdrożona, podróżowanie po Europie stanie się prostsze i bardziej przewidywalne. Dla Ciebie jako pasażera oznacza to:

mniej stresu przy odprawie,

większą swobodę pakowania,

koniec z ukrytymi opłatami,

powrót do bardziej „normalnych” zasad sprzed lat.

Jak podkreśla Euronews, nowe przepisy mają „zapewnić fundamentalne prawo do uniknięcia nieuzasadnionych kosztów”.

Przewoźnicy nie są zachwyceni

Przewoźnicy niskokosztowi nie kryją niezadowolenia i ostrzegają, że wprowadzenie darmowego bagażu może zmusić ich do podniesienia cen biletów. Jednak dla pasażerów kluczowa jest przejrzystość – dzięki nowym zasadom wreszcie będziesz wiedzieć, za co naprawdę płacisz.

