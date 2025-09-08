Popularność tego imienia drastycznie spada. Nosi je nowy prezydent Polski

Imiona dla dzieci w Polsce

Imion do wyboru są setki, jednak dla wielu rodziców decyzja, jak nazwać dziecko bywa jedną z trudniejszych, bo imię ma towarzyszyć przez całe życie i nierzadko wpływa na pierwsze wrażenie. Dodatkowo w modzie imion dziecięcych trendy zmieniają się zaskakująco szybko - to, co jeszcze dekadę temu było hitem, dziś potrafi zejść na drugi plan.

Idealnym tego przykładem jest imię Karol - choć ma długą historię i w Polsce nosili je królowie, artyści czy duchowni, obecnie jego popularność gwałtownie spada. Paradoksalnie, nawet fakt, że tak nazywa się nowy prezydent Polski, nie zatrzymuje tego trendu – rodzice coraz rzadziej decydują się nadać je swoim synom.

Imię Karol - znaczenie

Imię Karol ma długą i bogatą historię, bowiem wywodzi się ze germańskiego słowa karl, które oznaczało mężczyznę, człowieka wolnego albo wojownika. W średniowieczu imię to szczególnie rozsławił Karol Wielki – cesarz, który stworzył potężne imperium i został symbolem władzy oraz chrześcijańskiej Europy.

W języku polskim Karol od wieków kojarzony jest z siłą, niezależnością i męskością, a w kulturze chrześcijańskiej także z majestatem i powagą. W wielu krajach europejskich imię to funkcjonuje w różnych wariantach: Charles (angielski, francuski), Karl (niemiecki, skandynawski), Carlos (hiszpański), Karel (czeski).

Ile dzieci nazywano Karol w ostatnich latach?

W 2005 roku imieniem Karol nazwano 3902 pociechy, a w 2011 już tylko 3638. Prawdziwy spadek popularności zaczął się jednak po 2012 roku. W 2013 Karoli było 2735, w 2015 – 2647, a w 2020 już tylko 1717. Najnowsze dane z 2024 roku pokazują, że imię to otrzymało zaledwie 779 dzieci, co stanowi ogromny spadek w porównaniu z początkiem XXI wieku.

