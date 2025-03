Poszukiwania pracowników trwają. 4120 zł w tydzień i mnóstwo dodatków

Piszą z Gdańska do Donalda Trumpa. Lech Wałęsa wysyła apel do Stanów

Praca za granicą to nadal dla wielu Polaków świetna alternatywa, w szczególności jeśli mówimy o osobach, które mieszkają blisko granicy. Spora część społeczeństwa od wielu lat chętnie wybywa do pracy na zachód, a dokładnie do Niemiec, gdzie zarobki w przeliczeniu na polską walutę są bardzo korzystne. Niemcy to jednak niejedyny wybór - w ostatnim czasie pisaliśmy m.in. o ofercie pracy w Luksemburgu, gdzie pracodawca zapewnia 15 tys. zł pensji i lokum, a więcej informacji w tym temacie tutaj: Poszukują Polaków do pracy. Prawie 15 tysięcy złotych pensji i mieszkanie. To bez wątpienia świetna propozycja, lecz lokalizacja nie będzie z pewnością odpowiadać każdemu. Ci więc, którzy preferują wyjazd np. do Niemiec, wręcz powinni zainteresować się ofertą, która całkiem niedawno także ujrzała światło dzienne.

Płacą ponad 100 zł na godzinę i oferują mnóstwo benefitów

Zgodnie z informacjami podanymi na portalu biznes.interia.pl, jedna z firm w Niemczech prowadzi aktualnie rekrutację na stanowisko elektronik przemysłowy. Potencjalny pracownik może zarabiać od 19 do 25 euro, więc około 78-103 zł plus dodatki w postaci premii. Tym samym w tydzień można zarobić nawet 4120 zł, co jest imponującym wynikiem.

Osoby, które chcą aplikować, muszą jednak znać język niemiecki na poziomie A1 oraz posiadać wykształcenie zawodowe jako elektryk ds. techniki przemysłowej lub mechatronik. Co ciekawe, firma opłaca wszystkie składki, oferuje dodatkowy program emerytalny z wkładem pracodawcy, zniżki w sklepie firmowym, bonusy na paliwo oraz zapewnia możliwość skorzystania z zakwaterowania pracowniczego.

