Poszukują Polaków do pracy. Prawie 15 tysięcy złotych pensji i mieszkanie

Lepsze pieniądze to jeden z głównych powodów, dla których od lat Polacy wybywają za granicę do pracy. Wiele osób poszukuje sposobu na poprawienie swojego statusu materialnego, a wyjazd za granicę i zarabianie w innej walucie bez wątpienia jest jednym z lepszych rozwiązań. W sieci co rusz pojawiają się nowe ogłoszenia, a w całej Polsce można zauważyć coraz więcej agencji pracy. W ostatnim czasie spore zainteresowanie zdobyła oferta, która gwarantowała nie tylko świetne zarobki, ale również dach nad głową!

Praca za granicą z zakwaterowaniem? To możliwe! W Luksemburgu płacą kilkanaście tysięcy złotych

W ostatnim czasie portal biznes.interia.pl zwrócił uwagę na ogłoszenie, które pojawiło się w sieci i dotyczyło poszukiwania specjalistów do zespołu renomowanej firmy lidera w branży produkcji płyt drewnopochodnych. Mogłoby się wydawać, że to kolejna zwyczajna oferta pracy, lecz nic bardziej mylnego! Poszukiwane są bowiem osoby, które w jednym palcu mają obsługę maszyn produkcyjnych na działach: podłogi, powłoki, MDF. Konieczna jest także znajomość rysunku technicznego, komunikatywny niemiecki lub angielski, prawo jazdy oraz własny samochód.

Wymienione umiejętności ma wielu Polaków, więc bez wątpienia to świetna oferta dla naszych rodaków. Co jednak pracodawca oferuje w zamian? Kuszące jest przede wszystkim wynagrodzenie, ponieważ mówimy o pensji wynoszącej 3500 euro więc około 14,6 tys. zł. Na co jeszcze może liczyć potencjalny pracownik?



Darmowe zakwaterowanie – zapewnione przez pracodawcę.

Umowa o pracę bezpośrednio z firmą – bez pośredników.

Możliwość zdobycia wysokiej emerytury dzięki pracy w Luksemburgu.

Wynagrodzenie od 3500 EUR brutto miesięcznie (w zależności od grafiku).

Dodatki za pracę w nocy oraz w niedziele.

Płatne przerwy, odzież robocza i pełne wsparcie w formalnościach.

Profesjonalne szkolenia pod okiem najlepszych specjalistów w branży - czytamy na portalu globelus.pl.

