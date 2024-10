Koniec śledztwa

Potworna śmierć 6-letniego Olusia. Decyzja prokuratury w sprawie Grzegorza B.

Prokuratura umorzyła śledztwo prowadzone przeciwko Grzegorzowi B., choć śledczy nie mają wątpliwości, że to on zabił swojego synka, 6-letniego Olusia. Kilkanaście dni po zabójstwie dziecka w zbiorniku wodnym Lepusz zostało znalezione ciało Grzegorza B. To właśnie śmierć 44-latka jest przyczyną umorzenia śledztwa. Prokuratura przedstawiła hipotezę dotyczącą motywu, jakim miał się kierować sprawca zbrodni.