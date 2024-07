Trwa liczenie strat

Pożar pawilonów handlowych we Władysławowie! Gigantyczne kłęby dymu nad miastem [ZDJĘCIA]

Kolejny pożar w woj. pomorskim! We wtorek, 16 lipca doszło do pożaru pawilonów handlowych we Władysławowie. - Jedna osoba została poszkodowana - przekazał w rozmowie z dziennikarzami asp. Maciej Kuptz z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku.