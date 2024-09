Praca wre. Nowe przejścia tuż przy gdańskim dworcu

62-latek zginął w pożarze domu. Szokujące, co sąsiedzi powiedzieli o Grażynie R.

Dwa nowe przejścia naziemne mają służyć mieszkańcom poruszającym się pieszo po naszym mieście, w szczególności osobom niepełnosprawnym, starszym, jak i rodzicom z wózkami dziecięcymi. Mają ułatwiać także przemieszczanie się z jednej strony ulicy na drugą rowerzystom. Jedno z nich powstaje na granicy trzech dzielnic: Zaspy Młyniec, Zaspy Rozstaje i Wrzeszcza Dolnego, u zbiegu ul. Hynka i al. Rzeczpospolitej, drugie - tuż obok budynku dworca kolejowego “Gdańsk Główny” w Śródmieściu.

W Śródmieściu, przy dworcu PKP, wykonano w ostatnich tygodniach niezbędne prace ziemne, poza tym osadzono krawężniki pod planowaną tzw. wyspę nowego przejścia, od strony budynków dawnej “Krewetki” i przy peronach tramwajowych.

Wykonano również przepusty pod jezdnią Podwala Grodzkiego pod okablowanie sygnalizacji świetlnej. Wymieniono także część wpustów kanalizacji deszczowej na tym odcinku - informuje Jakub Panasewicz z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Na granicy obu Zasp i Wrzeszcza wykonano natomiast prace ziemne i ponad 90 proc. prac torowych. Uszczelniono tunel przejścia podziemnego, wykonano też część zabruków pod nowe przejście oraz kanalizację teletechniczną pod nową sygnalizację.

Wszystkie prace powinny skończyć się w tym roku.

Nowe przejścia dla pieszych to, wbrew pozorom, dość wymagająca inwestycja - dostosować trzeba bowiem całą okoliczną infrastrukturę do nowego rozwiązania, tak by było bezpiecznie i wygodnie dla wszystkich użytkowników. Przy al. Rzeczpospolitej nowe przejście również wyposażone zostanie w sygnalizację świetlną. Piesi będą mogli z niego wejść także bezpośrednio na perony tramwajowe. Podobnie jak w Śródmieściu, zbudowany zostanie przejazd rowerowy przez torowisko, dzięki któremu rowerzyści wygodnie dostaną się na pobliskie ścieżki rowerowe. Teren zostanie oświetlony i zyska odwodnienie, a przy przejściu zostanie nasadzony nowy trawnik.