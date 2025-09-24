Spis treści
Ilu Polaków ma prawo jazdy?
Prawo jazdy to dla milionów Polaków nie tylko dokument, ale przede wszystkim codzienna wygoda i niezależność. Umożliwia szybkie dojazdy do pracy, wyjazdy na wakacje i załatwianie spraw w dowolnym miejscu. Na podstawie danych CEPiK i szacunków GUS, w Polsce w 2025 roku ponad 22,5 miliona osób posiada ważne prawo jazdy. Warto jednak pamiętać, że ten przywilej można stosunkowo łatwo stracić i to nie tylko za łamanie przepisów drogowych. Wystarczy spełnić określone warunki, by to starosta mógł podjąć decyzję o czasowym zatrzymaniu dokumentu.
Polecany artykuł:
W jakich przypadkach odbiera się prawo jazdy?
Prawo jazdy w Polsce można utracić zarówno czasowo, jak i na stałe w zależności od wykroczenia lub przestępstwa. Najczęstsze powody to:
- Jazda pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
- Znaczne przekroczenie prędkości
- Przekroczenie limitu punktów karnych
- Stworzenie zagrożenia dla innych uczestników ruchu
- Spowodowanie wypadku lub katastrofy drogowej
- Powtarzające się wykroczenia.
To jednak nie koniec. Mało kto o tym wie, ale prawo jazdy można stracić, nawet nie wsiadając za kółko. Jak to możliwe?
Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.
Fotoradary w Polsce
Prawo jazdy można stracić nie tylko za wykroczenia
Wielu kierowcom wydaje się, że utrata prawa jazdy grozi tylko za przekroczenie prędkości, jazdę po alkoholu czy poważne wykroczenia drogowe. Tymczasem w Polsce istnieje sytuacja, w której można pożegnać się z dokumentem nawet nie wsiadając za kółko. Mowa o osobach, które nie płacą alimentów.
Podstawę prawną stanowi art. 5 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zgodnie z nią, starosta może zatrzymać prawo jazdy osoby, która zalega z alimentami przez co najmniej 6 miesięcy, a dług przekracza 50 proc. należnej kwoty. Decyzję poprzedza postępowanie, w trakcie którego dłużnik:
- odmawia współpracy z urzędem pracy,
- nie składa oświadczeń majątkowych,
- unika wywiadu alimentacyjnego,
- nie przyjmuje zaproponowanej pracy lub szkolenia bez ważnego powodu.
Dopiero po spełnieniu tych warunków organ właściwy kieruje wniosek do starosty, a ten może wydać decyzję o zatrzymaniu dokumentu. Co ważne, właściciel prawa jazdy otrzyma je z powrotem w momencie spłaty zadłużenia.