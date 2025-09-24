Ilu Polaków ma prawo jazdy?

Prawo jazdy to dla milionów Polaków nie tylko dokument, ale przede wszystkim codzienna wygoda i niezależność. Umożliwia szybkie dojazdy do pracy, wyjazdy na wakacje i załatwianie spraw w dowolnym miejscu. Na podstawie danych CEPiK i szacunków GUS, w Polsce w 2025 roku ponad 22,5 miliona osób posiada ważne prawo jazdy. Warto jednak pamiętać, że ten przywilej można stosunkowo łatwo stracić i to nie tylko za łamanie przepisów drogowych. Wystarczy spełnić określone warunki, by to starosta mógł podjąć decyzję o czasowym zatrzymaniu dokumentu.

W jakich przypadkach odbiera się prawo jazdy?

Prawo jazdy w Polsce można utracić zarówno czasowo, jak i na stałe w zależności od wykroczenia lub przestępstwa. Najczęstsze powody to:

Jazda pod wpływem alkoholu lub środków odurzających

Znaczne przekroczenie prędkości

Przekroczenie limitu punktów karnych

Stworzenie zagrożenia dla innych uczestników ruchu

Spowodowanie wypadku lub katastrofy drogowej

Powtarzające się wykroczenia.

To jednak nie koniec. Mało kto o tym wie, ale prawo jazdy można stracić, nawet nie wsiadając za kółko. Jak to możliwe?

Prawo jazdy można stracić nie tylko za wykroczenia

Wielu kierowcom wydaje się, że utrata prawa jazdy grozi tylko za przekroczenie prędkości, jazdę po alkoholu czy poważne wykroczenia drogowe. Tymczasem w Polsce istnieje sytuacja, w której można pożegnać się z dokumentem nawet nie wsiadając za kółko. Mowa o osobach, które nie płacą alimentów.

Podstawę prawną stanowi art. 5 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zgodnie z nią, starosta może zatrzymać prawo jazdy osoby, która zalega z alimentami przez co najmniej 6 miesięcy, a dług przekracza 50 proc. należnej kwoty. Decyzję poprzedza postępowanie, w trakcie którego dłużnik:

odmawia współpracy z urzędem pracy,

nie składa oświadczeń majątkowych,

unika wywiadu alimentacyjnego,

nie przyjmuje zaproponowanej pracy lub szkolenia bez ważnego powodu.

Dopiero po spełnieniu tych warunków organ właściwy kieruje wniosek do starosty, a ten może wydać decyzję o zatrzymaniu dokumentu. Co ważne, właściciel prawa jazdy otrzyma je z powrotem w momencie spłaty zadłużenia.