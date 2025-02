Premier Donald Tusk nie ma żadnych szans w starciu z Mateuszem Morawieckim

Tenis stołowy na szczytach władzy

Najwidoczniej ludzie zajmujący wysokie stanowiska w Polsce, pochodzący z Trójmiasta lubią odbijać białą małą piłeczkę. Lech Wałęsa (81 l.), gdy był prezydentem, to miał w Belwederze stół do tenisa stołowego. W czasie wolnym relaksował się przy nim. Nic w tym dziwnego - w końcu to w Gdańsku grali najlepsi Polscy tenisiści stołowi ze świętej pamięci Andrzejem Grubbą (+47 l.)) na czele.

Urzędujący premier Donald Tusk również pochodzi z Trójmiasta. Do tej pory był znany z tego, że jego pasją była piłka nożna. Najwidoczniej to uległo z mianie. Wygląda na to, że premier, aby się zrelaksować lubi pograć w tenisa stołowego. Na krótkim filmie zamieszczonym w internecie można zobaczyć jakie na dzisiaj ma tenisowe umiejętności.

Nie tylko Donald Tusk. Premier Mateusz Morawiecki również gra w tenisa stołowego

Oglądając ten filmik dochodzi się do wniosku, że polscy premierzy lubią odbijać białą piłeczkę. W tenisa lubił grać poprzednik Donalda Tuska, Mateusz Morawiecki. Dla obecnego premiera, który jak się okazało lubi rzucać wyzwania tym, którzy się z nim nie zgadzają, mamy dobrą rade. Niech na razie nie wyzywa na tenisowy pojedynek Morawieckiego.

Specjaliści, którzy widzieli jak wygląda na dzień dzisiejszy jego forhend nie mają żadnych wątpliwości - jeśli doszłoby do pojedynku, to Mateusz Morawiecki rozniesie politycznego rywala. Niewykluczone, że obecny premier z poprzednim nie zdobył by w trzech setach żadnego punktu.

Wiemy i nie raz się przekonaliśmy, że Donald Tusk to wyjątkowy walczak. Nigdy się nie poddaje. Mamy dla niego dobrą radę. Zanim zdecyduje się rzucić wyzwanie Morawieckiemu, niech potrenuje w Gdańsku z przyszłością naszego tenisa stołowego w ośrodku Polskiego Związku Tenisa Stołowego imienia Andrzeja Grubby przy ulicy Meissnera 3.

Tenis stołowy to piękny sport. Prawdopodobnie to jest najtrudniejsza dyscyplina sportowa na świecie. By odnosić sukcesy w odbijaniu małej białej piłeczki, potrzeba ogromnej siły, szybkości i do tego doskonałej techniki. Przy tenisowym stole potrzeba jeszcze myśleć. Jak mawiał Andrzej Grubba - tenis stołowy to błyskawiczne szachy.

Polacy w tych błyskawicznych szachach nie zdobyli jeszcze ani jednego medalu olimpijskiego. Od lat w tenisie stołowym rządzą Azjaci a dokładnie Chińczycy. Dla rządzących w tym kraju tenis stołowy to sport narodowy.

Polacy gonią czołówkę

Polscy seniorzy nie mają żadnych szans z Chińczykami. Ich można spisać już na straty. Za to młodzież jest wyjątkowo utalentowana. Niestety, bez echa minął ich ostatni największy sukces. Juniorzy i kadeci (kiedyś junior młodszy) - na ostatnich mistrzostwach świata zdobyli srebrne medale w grze drużynowej. I juniorzy i kadeci w finale przegrali oczywiście z reprezentantami z Chin. Polscy młodzi tenisiści są nie tylko utalentowani, ale też wyjątkowo pracowici. Zanim pójdą do szkoły na sali treningowej spędzają nawet trzy godziny. Po szkole po południu znów trenują tyle samo czyli trzy godziny. I tak każdego dnia. Inwestowanie w młodzież morze już przynieść korzyść w medalu na najbliższej olimpiadzie.

