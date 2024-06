i Autor: Pomorska policja

Próbował uciec policjantom. Otrzymał astronomiczny mandat!

Mandaty w wysokości 11 700 złotych, wniosek do sądu w związku brakiem uprawnień do kierowania i zagrożenie karą 5 lat więzienia za niezatrzymanie się do policyjnej kontroli i posługiwanie się tablicami rejestracyjnymi, które nie były przypisane do pojazdu. To konsekwencje policyjnej interwencji, do której doszło w nocy z wtorku na środę, podczas której 39-letni kierujący BMW zlekceważył wydawane przez funkcjonariuszy sygnały do zatrzymania, rozpoczął ucieczkę i spowodował kolizję.