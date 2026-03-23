Przed laty służyła do palenia kawy. Niezwykłe odkrycie w piwnicy po przedwojennej kamienicy

Grzegorz Kluczyński
PAP
2026-03-23 10:59

Archeolodzy pracujący przy Starym Rynku w Słupsku natrafili na niezwykły zabytek – dobrze zachowaną, przedwojenną maszynę do palenia kawy. Urządzenie przetrwało w piwnicy kamienicy zniszczonej w 1945 roku i, jak się okazuje, ma swoją fascynującą historię.

Sklep kolonialny i zapach świeżo palonej kawy

Jak ustalili badacze, w budynku przed wojną działał sklep kolonialny Augusta Ruffmanna. To właśnie tam wypalano kawę, która trafiała do mieszkańców Słupska.

– W budynku był sklep kolonialny Augusta Ruffmanna, który handlował także kawą i zajmował się jej paleniem – wyjaśnia Maciej Marczewski z firmy archeologicznej Glesum.

Kierownik badań przyznaje, że spodziewał się pozostałości po sklepie, ale nie tak spektakularnego odkrycia.

– Nie spodziewałem się, że w piwnicy natkniemy się na dobrze zachowaną maszynę do palenia kawy – mówi.

Polecany artykuł:

Sensacyjne odkrycie na strychu. Gazety, ulotki i propaganda Adolfa przeleżały t…

Maszyna z początku XX wieku

Odnalezione urządzenie to solidna konstrukcja z wbudowanym piecem. Jego rozmiary wskazują, że kawa była wypalana na większą, niemal hurtową skalę.

– Maszyna została wyprodukowana w pierwszej połowie XX wieku. Producentem jest niemiecka firma powstała w 1868 r., która w latach 50. zmieniła nazwę i do dziś wytwarza piece do palenia kawy – podkreśla Marczewski.

Zabytek dopiero trafi do szczegółowej dokumentacji i oceny konserwatorskiej.

Co dalej z zabytkiem?

Ponieważ na terenie wykopalisk ma powstać parking podziemny i kompleks usługowy, maszynę trzeba będzie przenieść.

– To, gdzie trafi, będzie ustalane w porozumieniu z konserwatorem zabytków i właścicielem terenu. Nie wykluczam, że poinformujemy o nim także niemieckiego producenta – dodaje archeolog.

Wykopaliska pełne niespodzianek

Badania na Starym Rynku trwają od kilku lat i przynoszą kolejne odkrycia. Archeolodzy odsłonili już liczne piwnice z XVIII–XX wieku, a pod nimi – jeszcze starsze konstrukcje.

– Znaleźliśmy sporo zabudowy drewnianej, średniowiecznej, w tym latryny, studnie, zabudowy piwniczek. Pozyskaliśmy niemało materiału ceramicznego, zabytków metalowych, skórzanych, w tym fragmenty obuwia średniowiecznego – wylicza Marczewski.

Prace w kwartale za dawnym kinem Milenium mają potrwać jeszcze około dwóch miesięcy, ale archeolodzy zapowiadają, że na teren inwestycji będą wracać, gdy tylko udostępnione zostaną kolejne obszary.

Rozpoznaj tę nadmorską miejscowość po jej charakterystycznym miejscu lub zabytku
Pytanie 1 z 10
To najwyższa latarnia morska w Polsce. Gdzie się znajduje?
Latarnia morska w Świnoujściu
Pamiątki z przeszłości na pl. Orła Białego w Szczecinie
